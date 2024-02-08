برگزاری ۱۱۰ ویژه برنامه جشن انقلاب در مساجد کردستان

حجت‌الاسلام جلیل مختاری نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت تبیین اهداف انقلاب برای نسل جوان و نوجوان است و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.

وی افزود: مجموعه این دستاوردها و پیشرفت‌ها در سایه حضور آگاهانه مردم در صحنه و مجاهدت امام راحل (ره) و شهدا به سر انجام رسیده و ما باید در این مسیر با روشنگری جهاد تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام مختاری نیا تاکید کرد: دهه فجر یک میراث و یادگار به جا مانده از بنیانگذار جمهوری اسلامی است و ما باید با اجرای برنامه‌های کامل و محتوای ارزشمند این ایام را به خوبی گرامی بداریم.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه سخنان خود از برگزاری جشن انقلاب در ۱۱۰ مسجد سطح استان خبر داد و بیان داشت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ۱۱۰ ویژه برنامه جشن انقلاب در سطح مساجد استان کردستان در حال برگزاری است.

‌تبیین دستاوردهای انقلاب در برنامه‌های دهه فجر

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با حضور مسؤولان و مردم مؤمن و انقلابی برگزار می‌شود و به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز پرداخته می‌شود.

حجت‌الاسلام مختاری نیا ادامه داد: سرکشی از خانواده شهدا و غبارروبی گلزار مطهر شهدا از جمله برنامه‌های دیگر این ایام در سطح استان کردستان است.

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی صورت گرفته کاروان قرآنی نیز به سطح شهرهای استان کردستان اعزام شده و قاریان برجسته بین‌المللی و کشوری به قرائت قرآن می‌پردازند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اضافه کرد: پویش خاطره گویی پدران و مادران انقلاب در استان کردستان در حال برگزاری است و کودکان می‌توانند خاطرات انقلاب را از زبان مادران پدران خود بازگو کنند و در این پویش شرکت کنند.

اعزام ۷۰ مبلغ دینی به نقاط مختلف استان کردستان

حجت‌الاسلام مختاری نیا از اعزام مبلغ همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد و اعلام کرد: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تعداد ۷۰ مبلغ دینی در راستای تبیین دستاوردهای انقلاب و برگزاری جشن این ایام به نقاط مختلف استان کردستان اعزام شدند.

وی همچنین از برگزاری گفتمان‌های دینی خبر داد و اعلام کرد: در راستای جهاد تبیین ۵۰ کارگاه گفتمان دینی در سطح مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان در حال برگزاری است.

برگزاری ۳۰ محفل انس با قرآن کریم

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری محافل انس با قرآن کریم نیز خبر داد و گفت: تعداد ۳۰ محفل قرآنی در سطح مساجد استان کردستان برگزار می‌شود و قاریان برجسته شهرستانی به قرائت قرآن می‌پردازند.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب نیز خبر داد و گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تعداد ۳ نمایشگاه با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح استان کردستان برپا شده است.

حجت‌الاسلام مختاری نیا خاطر نشان کرد: تعداد ۱۰ کارگاه آموزشی و گفتمان دینی انقلاب با محوریت منزلت زن در سطح استان برگزار می‌شود.