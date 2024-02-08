اعلام زمان بازگشت تیم ملی به تهران/ لژیونرها جدا شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از وداع با جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حال ترک قطر است، اما برخی بازیکنان زودتر از تیم ملی جدا شدند.

میلاد محمدی و سامان قدوس دیشب دوحه را ترک کردند. علیرضا جهانبخش و کریم انصاری‌فرد نیز برای حضور در تیم‌های باشگاهی اروپایی خود امروز از تیم ملی جدا شده و با بازیکنان دیگر خداحافظی کردند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی از دوحه به تهران پرواز می‌کند که هیچ کدام از لژیونرها در این سفر حضور ندارند.

تیم ملی ایران شب گذشته با تحمل شکست ۳ بر ۲ مقابل قطر نتوانست به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کند.