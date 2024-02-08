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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا- قطر

اعلام زمان بازگشت تیم ملی به تهران/ لژیونرها جدا شدند

اعلام زمان بازگشت تیم ملی به تهران/ لژیونرها جدا شدند

زمان بازگشت کاروان تیم ملی ایران به تهران پس از شکست در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از وداع با جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حال ترک قطر است، اما برخی بازیکنان زودتر از تیم ملی جدا شدند.

میلاد محمدی و سامان قدوس دیشب دوحه را ترک کردند. علیرضا جهانبخش و کریم انصاری‌فرد نیز برای حضور در تیم‌های باشگاهی اروپایی خود امروز از تیم ملی جدا شده و با بازیکنان دیگر خداحافظی کردند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی از دوحه به تهران پرواز می‌کند که هیچ کدام از لژیونرها در این سفر حضور ندارند.

تیم ملی ایران شب گذشته با تحمل شکست ۳ بر ۲ مقابل قطر نتوانست به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کند.

کد مطلب 6018386
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • هدیه ازاستان خوزستان شهرستان آبادان IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 4
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      درودبه بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورعزیزم ایران خوش آمد بهتون میگم خسته نباشید واقعا داخل این یک ماه خیلی سختی کشیدید فینال حق شما بود نه قطر وحشی که چقدر زشت بازی کردند خدا ازشون نگذره با این بازی کردنشون بی شرفا که نزاشتن شما چندتا گل بزنید
    • مهدی IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      6 0
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      پول بیت المال رو دوباره واسه باخت ندین یا حواله پورشه ندین
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 4
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      دمتون گرم داداش عالی بود ن
    • زهرا IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 4
      پاسخ
      فداسرتون انشاالله سری بعد میبرید
    • ناشناس IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار نشد نداره انشا... یک قرن بعد وقتی من خانه خریدم شما هم قهرمان می شوید اگه هم نشدید فدای سرتون و ایرادی نیس عرب ها هستن اونا زحمت شما را می کشن.

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