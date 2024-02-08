صادرات ۶۴۲ میلیون دلاری کالا از گمرک مرز سومار

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۱۰ ماهه صادرات کالا از مرز سومار، اظهار کرد: در این مدت از طریق گمرک سومار ۶۴۲ میلیون دلار کالای صادراتی به وزن یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن به خارج از کشور صادر شده است که این میزان کالای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۵۵ درصد و از لحاظ وزن ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: میزان کالاهای صادراتی از گمرک سومار شامل صادرات کالاهای اظهار شده در آن گمرک و همچنین کالاهای صادراتی دیگر گمرکات کشور است که از طریق گمرک سومار به عراق ارسال می‌شود.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه به میزان کالاهای اظهاری نیز اشاره و تصریح کرد: ۲۶۶ میلیون دلار آن به وزن ۴۸۶ هزار و ۳۶۷ تن کالاهای اظهار شده در گمرک سومار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی یک هزار و ۵۷ درصدی و از لحاظ وزن افزایش ۹۲۶ درصدی داشته است.

عباس زاده به آمار صادرات دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک سومار کالای خود را به عراق ارسال کردند تاکید کرد و گفت: این کالاها به وزن ۳۷۶ میلیون دلار به وزن ۹۲۲ هزار و ۹۷۵ تن بوده که این میزان کالای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش چهار درصد و از نظر وزن هفت درصد کاهش داشته است.

وی به عمده کالاهای صادراتی و اظهار شده در گمرک سومار اشاره و عنوان کرد: میلگرد آجدار، سنگ مرمریت، کارتن خالی، ظروف یک‌بار مصرف، محصولات پلاستیکی از جمله کالاهای اظهاری و عمده کالاهای صادراتی دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک سومار کالای خود را به عراق ارسال کردند نیز شامل کاشی، تخم مرغ، کیک و بیسکویت، میلگرد آجدار، شیشه جام و لبنیات بوده است.