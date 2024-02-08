مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری با تبریک عید بزرگ مبعث رسول اکرم (ص) اظهار کرد: حضرت محمد مصطفی (ص)، برترین بنده برگزیده خداوند تبارک و تعالی و سرآمد مخلوقات از ازل تا ابد است.

وی بعثت نبی مکرم (ص) را بزرگترین موهبت الهی برای بشریت دانست و افزود: شریعت نبوی هدیه‌ای است که خداوند متعال برای هدایت و رسیدن به سعادت به انسان‌ها عطا کرده است.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه بعثت رسول گرامی خدا (ص) به‌منظور رهایی انسان‌ها از قیود نفسانیت و مقابله با طاغوت است، تصریح کرد: امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، انقلاب اسلامی ایران را ادامه بعثت دانسته‌اند زیرا این انقلاب همچون مبعث پیامبران یک نهضت عظیم توحیدی بود که برای نابودی طاغوت شکل گرفت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به وعده الهی پیروزی حق بر باطل اشاره کرد و افزود: به واقع پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، متأسی از نهضت عاشورا، غلبه مستضعفان بر مستکبران و پیروزی خون بر شمشیر بود.

وی یوم الله ۲۲ بهمن را تجلی قدرت خداوند و خواست مردم در تغییر سرنوشت خود دانست و بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی زمینه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را با درایت و رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) و همدلی و همراهی ملت شریف و مبارز ایران فراهم کرد.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۲۲ بهمن حسن ختام برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان خواهد بود، تاکید کرد: مقدمات برگزاری این راهپیمایی، صبح روز یکشنبه ۲۲/۱۱/۱۴۰۲ در ۵۶ شهر و دهستان‌های دارای ظرفیت استان گیلان مهیا شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، ساعت آغاز راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن مرکز استان را ۹ صبح از مسیرهای چهارگانه اعلام کرد و گفت: مسیر شماره یک: سپاه پاسداران، میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)؛ مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهار راه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)؛ مسیر شماره سه: مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم الهدی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) و مسیر شماره چهار: مسجد امام رضا (ع) گلسار، میدان شهید انصاری، خیابان سعدی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) خواهد بود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۲۲ بهمن شهر رشت با سخنرانی آیت الله سیداحمد خاتمی (عضو فقهای شورای نگهبان) و نغمه‌خوانی محمد گلریز، خواننده انقلابی برگزار می‌شود، تاکید کرد: مردم بصیر، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان گیلان آماده خلق حماسه‌ای دیگر از جنس آگاهی و حضور در یوم الله ۲۲ بهمن هستند.

حجت الاسلام اشجری بر اهمیت حضور اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن تاکید کرد و افزود: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نماد وحدت ملت و روز ناامیدی و سرخوردگی دشمنان نظام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را زمینه‌ساز حضور آگاهانه، گسترده و پرشور مردم در دو انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری دانست و اظهار کرد: ملت مسلمان و انقلابی ایران از فرصت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند برای رساندن پیام پایبندی به آرمان والای انقلاب اسلامی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی به جهانیان نهایت بهره را خواهند برد.