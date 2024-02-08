مطالعات اشتغال و توسعه اقتصادی ۷۱۰ روستای اردبیل تکمیل شد

داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این سند تلاش شده تا تک تک روستاها براساس ظرفیت های اشتغال و رویکرد توسعه ای در ابعاد کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و خدمات مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس این سند قرار است برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها در حوزه اشتغال و رونق تولید انجام شود تا مهاجرت ها به حداقل رسیده و زمینه ماندگاری روستائیان را در این مناطق شاهد باشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل ادامه داد: سند توسعه بالادستی استان نیز به عنوان سند آمایش استان و در افق ۱۴۲۴ مورد مطالعه و توجه قرار گرفته تا ما بتوانیم در مسیر توسعه استان چشم اندازی روشن و شفاف داشته باشیم.

شایقی اولویت شورای برنامه ریزی و توسعه استان را در تخصیص اعتبارات و منابع براساس همین رویکرد یادآور شد و بیان کرد: پروژه هایی که منجر به اشتغال و کاهش بیکاری می شود در اولویت تکمیل قرار گرفته تا در دولت سیزهم این طرح ها به سرانجام رسیده و ثمرات آن را در ایجاد اشتغال و کارآفرینی شاهد باشیم.

وی گفت: در همین راستا اولویت با تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی است تا افزایش سرمایه گذاری و جذب فعالان اقتصادی و اشتغال را شاهد باشیم.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل ییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل تصریح کرد: توجه به حوزه گردشگری و جذب توریسم از دیگر رویکردهاست که تدارک زیرساخت های لازم در این بخش می تواند به افزایش حضور و ماندگاری گردشگران کمک کند.

شایقی اظهار کرد: سالانه با تشکیل جلسات مستمر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تلاش بر این است تا در کنار توزیع اعتبارات نظارت ها و رسیدن به هدفگذاری تعریف شده مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.