قدرت نرم نظام انقلاب را استحکام بخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل اظهار کرد: فرازونشیب های چهار دهه گذشته تجربه مفید در مسیر حمایت و همراهی نظام است تا سایه سنگین استکبار جهانی نتواند این درخت بارور را به سمت بی ثمرگی سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی الگوی جدیدی برای حکمرانی با تکیه بر اصل دین مداری و مردم سالاری به دنیا عرضه کرده تا نظام لیبرالیسم جهانی نتواند ارزش های انسانی و مطالبات به حق مردم را مخدوش و بی ثمر جلوه دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخصه انقلاب اسلامی مردم داری است و همین شاخصه زمینه ای را فراهم کرده تا مجلس انقلابی و دولت مردمی در حل مشکلات و نارسایی ها گام برداشته تا دغدغه های مردم یکی پس از دیگری برطرف شود.

بدری کارنامه مجلس یازدهم را ارزشمند و قابل دفاع در عرصه های مختلف به ویژه تصویب قوانین به نفع مردم توصیف کرد و گفت: هرچند تنگناهای معیشتی مردم را رنج می دهد اما تلاش های جدی برای سهولت کار تولید، صدور مجوزها، رونق تولید مسکن، حمایت از شرکت های دانش بنیان و رویکرد حمایتی از گروه های مختلف جامعه و حفظ حقوق آنها انجام شده و در مجلس آینده به راحتی می توان اصلی ترین مشکل جامعه که معیشتی و بیکاری است را با تدبیری بهتر حل و فصل کرد.