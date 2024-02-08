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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

نماینده اردبیل در مجلس:

قدرت نرم نظام انقلاب را استحکام بخشیده است

قدرت نرم نظام انقلاب را استحکام بخشیده است

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت نرم نظام مشارکت بالای مردم در عرصه های مختلف است که به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران استحکام بخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل اظهار کرد: فرازونشیب های چهار دهه گذشته تجربه مفید در مسیر حمایت و همراهی نظام است تا سایه سنگین استکبار جهانی نتواند این درخت بارور را به سمت بی ثمرگی سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی الگوی جدیدی برای حکمرانی با تکیه بر اصل دین مداری و مردم سالاری به دنیا عرضه کرده تا نظام لیبرالیسم جهانی نتواند ارزش های انسانی و مطالبات به حق مردم را مخدوش و بی ثمر جلوه دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخصه انقلاب اسلامی مردم داری است و همین شاخصه زمینه ای را فراهم کرده تا مجلس انقلابی و دولت مردمی در حل مشکلات و نارسایی ها گام برداشته تا دغدغه های مردم یکی پس از دیگری برطرف شود.

بدری کارنامه مجلس یازدهم را ارزشمند و قابل دفاع در عرصه های مختلف به ویژه تصویب قوانین به نفع مردم توصیف کرد و گفت: هرچند تنگناهای معیشتی مردم را رنج می دهد اما تلاش های جدی برای سهولت کار تولید، صدور مجوزها، رونق تولید مسکن، حمایت از شرکت های دانش بنیان و رویکرد حمایتی از گروه های مختلف جامعه و حفظ حقوق آنها انجام شده و در مجلس آینده به راحتی می توان اصلی ترین مشکل جامعه که معیشتی و بیکاری است را با تدبیری بهتر حل و فصل کرد.

کد مطلب 6018463

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