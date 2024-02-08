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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

در دیدار با امیرعبداللهیان؛

سفیر عربستان سعودی، پیام پادشاه این کشور را تسلیم کرد

سفیر عربستان سعودی، پیام پادشاه این کشور را تسلیم کرد

سفیر پادشاهی عربستان سعودی در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، پیام پادشاه و ولیعهد این کشور به رییس‌جمهور ایران را تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته عبدالله بن سعود العنزی، سفیر پادشاهی عربستان سعودی در کشورمان را به حضور پذیرفت.

در این دیدار سفیر عربستان سعودی پیام سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در پاسخ به پیام حجت الاسلام رییسی، رییس جمهور کشورمان در خصوص تحولات غزه و همچنین پیام‌های تبریک پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی خطاب به رییس جمهور کشورمان به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به وزیر خارجه کشورمان تسلیم کرد.

در این ملاقات امیرعبداللهیان با ابراز رضایت از روند رو به رشد روابط دو کشور اظهار امیدواری کرد این روابط در همه زمینه‌ها و سطوح به صورت متوازن افزایش یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین افزایش همکاری‌های دوجانبه را به نفع دو کشور و منطقه دانست.

سفیر پادشاهی عربستان سعودی نیز با تاکید بر اینکه نگاه عربستان به روابط دو کشور راهبردی است و نه تاکتیکی، تاکید کرد: من از طرف رهبری عالی عربستان سعودی وظیفه دارم روابط را در همه زمینه‌ها ارتقا دهم.

وی همچنین افزود: من موضوع برقراری پروازهای عمره را پیگیری می‌کنم و اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک مشکل فنی این پروازها حل و فصل گردد.

کد مطلب 6018479

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