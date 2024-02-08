اُفت سرمایه گذاری در صنعت دارو/ بدهی دولت به زنجیره تامین دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی اظهار داشت: صنایع دارویی از افتخارات بعد از انقلاب در تأمین داروی مورد نیاز مردم است، البته طی سال‌های اخیر در این صنعت سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته و بر اساس گزارشات وزارتخانه‌های صمت و بهداشت و صنایع دارویی، طی ۵ تا ۶ سال اخیر شاهد افت سرمایه گذاری در این صنعت هستیم.

وی با یادآوری اینکه مشکلی از لحاظ سرمایه انسانی و علم و فناوری برای تولید و صادرات دارو در کشور نداریم، افزود: برای جبران فرسودگی و نوسازی و ایجاد خطوط جدید برای فرمولاسیون و اشکال دارویی جدید مطرح در دنیا که توان تولید آنها را داریم نیازمند سرمایه گذاری مناسبی هستیم و بازسازی خطوط صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند از هزینه‌های گزافی که برای اشکال نوین دارویی و واردات آنها به ما در آینده تحمیل می‌شود جلوگیری و نیاز دارویی کشور را به اشکال جدید دارویی برطرف کند.

روح الامینی یادآور شد: بازسازی صنایع دارویی می‌تواند زمینه مساعدی را با توجه به پیشرو بودنمان در این صنعت و صنایع مرتبط اعم از تولید مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی و اشکال نوین دارویی در واکسن‌ها و فرآورده‌های نانو و بیو را برای ما فراهم کند و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات و تأمین ارزهای مورد نیاز کشور در بحث صادرات غیر نفتی را در پی داشته و صرفه جویی‌های بسیار خوبی دارد و همچنین محصولاتمان را می‌توانیم علاوه بر کشورهای منطقه و حتی دوردست به قاره‌های آفریقا و آمریکای جنوبی و اروپا صادر کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متأسفانه دولت به تعهداتش در پرداخت بدهی‌های صنعت دارو اعم از تولید، پخش و خط مقدم یعنی داروخانه‌ها با تأخیر عمل می‌کند و هر چند این بدهی‌ها در یک حالت سینوسی چند وقت یک بار پرداخت می‌شود اما به طور منظم و مرتب نیست در نتیجه بسیاری از هزینه‌های مالی بر این صنایع تحمیل می‌شود که مجبور می‌شوند وام‌های متعدد و بی شماری را بگیرند و از سویی نظام بانکی هم در ارائه تسهیلات مالی سختگیری می‌کند بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده آن گونه که شایسته است از پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه در کشور بهره‌مند نشویم.

روح الامینی افزود: علاوه بر تمامی این مشکلات بحران‌های مقطعی کمبود دارو و شیرخشک و برخی از مواد اولیه دارویی، هر چند وقت یکبار بروز و ظهور می‌کند که راه حل اساسی آن را مجلس در برنامه هفتم توسعه به خوبی پیشنهاد و پیش بینی کرده و دولت را مکلف کرده با همکاری وزارتخانه‌های صمت، تعاون و بهداشت، برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن را تدوین کند. به نظر می‌آید، زمان آن رسیده که دولت با توجه به بیانات اخیر رهبری که در ابعاد مختلف در مورد بحث تولید و اقتصاد کلان کشور مطرح کردند تصمیم به هنگام و لازم را بگیرد و طرح آن را در چند ماه پایانی مجلس به سرعت بررسی و تصویب کند و چند گام به جلو بردارد.