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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

روزنامه قطری: دوحه محلی برای حسرت تیم ملی و فوتبال ایران

روزنامه قطری: دوحه محلی برای حسرت تیم ملی و فوتبال ایران

یک روزنامه قطری به شکست تلخ تیم ملی ایران برابر قطر واکنش نشان داد و دوحه را به عنوان کابوسی برای تیم های ایرانی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی ایران شب گذشته در دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برابر قطر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.

روزنامه «الرایه» قطر در شماره امروز خود به این دیدار پرداخت و ضمن اشاره به عملکرد دو تیم در بازی شب گذشته به پیشینه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهر دوحه اشاره کرد و نوشت: دوحه به کابوس ایرانیان برای موفقیت تبدیل شده است و عدم موفقیت این تیم در رویدادهایی مانند جام ملت‌های ۲۰۲۳، جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های ۲۰۱۱ اشاره کرده است.

کد مطلب 6018492
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • mmr.458 IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      نتیجه 3-2 تمام شد نه2-1!!!!!!!!

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