روزنامه قطری: دوحه محلی برای حسرت تیم ملی و فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی ایران شب گذشته در دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برابر قطر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.

روزنامه «الرایه» قطر در شماره امروز خود به این دیدار پرداخت و ضمن اشاره به عملکرد دو تیم در بازی شب گذشته به پیشینه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهر دوحه اشاره کرد و نوشت: دوحه به کابوس ایرانیان برای موفقیت تبدیل شده است و عدم موفقیت این تیم در رویدادهایی مانند جام ملت‌های ۲۰۲۳، جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های ۲۰۱۱ اشاره کرده است.