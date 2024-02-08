برخورد قاطع با فساد در ادارات لرستان/ با هیچ متخلفی تعارف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رازانی در دیدار با مردم در مسجد قائم (عج) خرم‌آباد ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت دهه مبارک فجر به آحاد مردم، خانواده‌های معزز شاهد و ایثارگر، اظهار داشت: ایام‌الله دهه مبارک فجر، یادآور روزهای سراسر نور، معنویت و عدالت‌خواهی مردم ستم‌کشیده و مظلوم ایران است که با تمام توان و تحت رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) به پیروزی انقلاب ایران منتهی شد، انقلابی که انفجار نور و معجزه قرن و تداعی‌کننده اجتماع مردم عزیز ایران حول جایگاه ولایت‌فقیه بود و رکن اصلی پیروزی و حفظ انقلاب مردم بودند.

وی گفت: پاسخ‌گویی مسئولان و کارگزاران به مردم یکی از مسائل موردتوجه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی است،

بازرس کل لرستان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است و جز سازمان‌هایی است که به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده است هدف مهم آن را اجرای درست قوانین در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: باتوجه‌به گستردگی وظایف بازرسی کل کشور نمی‌توانیم تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها را هم‌زمان بازرسی کنیم و بازرسی‌ها طبق طرح و برنامه‌ریزی و حسب مورد است که طی آن بازرسی طبق برنامه وارد دستگاه‌ها و ارگان‌ها می‌شود.

رازانی با تأکید بر اینکه اگر در بازرسی اشکالاتی ببینیم برای مدیر دستگاه ارسال می‌شود و در پایان هم گزارش و پیشنهاداتی ارائه می‌شود، گفت: اجرای پیشنهادها بازرسی به دستگاه‌ها الزامی است.

وی گفت: اولویت اصلی بازرسی پیشگیری از تخلف و سو جریان است و چنانچه تخلفی احراز شود با فساد و مفسد بدون اغماض و به طور قاطع برخورد کرده و در این راستا با کسی تعارف ندارد و کارکنان متخلف به هیئت تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی و مراجع قضائی معرفی و کسر از حقوق، توبیخ کتبی، محرومیت از انتصاب در پست‌های مدیریتی و موارد دیگر در این راستا انجام شده است.

بازرس کل لرستان با اعلام آدرس اینترنتی سامانه شکایات به نشانی www.136.ir گفت: همشهریان به‌منظور ثبت شکایات یا گزارش فساد می‌توانند در تمامی ساعات شبانه‌روز به این سامانه مراجعه و با تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند

بنابراین گزارش، در این دیدار انبوهی از نمازگزاران و مراجعین درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف به‌صورت حضوری اعلام کردند و مشاوره و راهنمایی‌های لازم در خصوص رویه درج شکایت و درخواست‌ها و پیگیری آن در سامانه رسیدگی به شکایات و همچنین سامانه گزارشگران فساد و همچنین در زمینه‌های متعدد مشاوره‌های حقوقی و تخصصی به عمل آمد.