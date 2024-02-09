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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

رییس هلال‌احمر بروجرد:

واژگونی پژو پارس در جاده بروجرد - اراک ۲ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی پژو پارس در جاده بروجرد - اراک ۲ مصدوم برجا گذاشت

بروجرد- رییس جمعیت هلال‌احمر بروجرد گفت: واژگونی خودروی پژو پارس در جاده بروجرد - اراک دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حوالی ساعت ۴:۳۰ امروز جمعه، طی تماس تلفنی از مرکز کنترل عملیات و هماهنگی هلال‌احمر لرستان مبنی بر واژگونی خودروی پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور بروجرد - اراک سریعاً عوامل امدادی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری زالیان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه دو نفر مصدوم برجای گذاشت که عوامل امدادی هلال‌احمر پس از رهاسازی یک نفر از سرنشینان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵، دو نفر مصدوم این حادثه را به بیمارستان شهید چمران بروجرد انتقال دادند.

کد مطلب 6018510

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