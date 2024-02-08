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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

رییس هلال احمر بافق:

۴ مصدوم تصادف خودروی سواری با تریلی در بافق امدادرسانی شدند

۴ مصدوم تصادف خودروی سواری با تریلی در بافق امدادرسانی شدند

یزد- رییس هلال احمر شهرستان بافق از امدادرسانی به چهار مصدوم تصادف خودروی سواری پژو ۲۰۶ و تریلی در محور بافق به بهاباد خبر داد.

محمدرضا فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا به گزارش اطلاع داده شده مبنی بر تصادف یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ و تریلی در کیلومتر ۳۴ محور بافق به بهاباد، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه سه چاهون به همراه آمبولانس و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق با اعلام اینکه این حادثه چهار مصدوم در پی داشت، ادامه داد: امدادگران با حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی و رهاسازی مصدومین بوسیله ست نجات، یک نفر توسط آمبولانس اورژانس و سه نفر توسط آمبولانس هلال احمر به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

فتاحی با تاکید بر رعایت جوانب احتیاط در امر رانندگی، از عموم مردم خواست که به محض مواجه با چنین حوادثی نجاتگران هلال احمر را از طریق تماس با شماره ۱۱۲ مطلع کنند

کد مطلب 6018532

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