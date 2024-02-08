خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اعظم عبداللهی: برگزاری انتخابات در هر دوره‌ای بارقه امید را در دل مردمان ایجاد می‌کند تا بتوانند بار دیگر با انتخاب فرد اصلح نسبت به حل مشکلاتشان اقدام شود.

انتخابات مجلس در این زمینه از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که این نهاد ریل‌گذاری اصلی اقدامات در کشور را تعیین می‌کند و از سوی نیز ناظر بر درست اجرا شدن این اقدامات است.

بررسی میدانی خبرنگار مهر در فریدن و گپ و گفتی که با شهروندان داشته بیانگر برنامه داشتن مردمان این شهر برای حضور در انتخابات اسفند امسال است.

اعلام داوطلبی ۳۲ نفر از فریدن برای انتخابات مجلس

این شهرستان دارای نزدیک به ۵۰ هزار نفر جمعیت است، مردمانی شهید پرور و انقلابی دارد و همواره در تمام عرصه‌ها حضور چشمگیر داشته، امسال در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۱ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کردند.

اما شهروندان فریدن از نگاه خود ویژگی‌های یک نماینده موفق را عنوان کردند، خانم احمدی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: نماینده مجلس باید ساکن شهرستان باشد تا بتواند مشکلات را به خوبی بررسی و پیگیری کند.

او که تحقق وعده‌های انتخاباتی را دیگر ویژگی یک نماینده خوب در مجلس اعلام می‌کند، می‌افزاید: همواره انتظار مردم از نماینده‌ای که چهار سال عهده دار پیگیری مطالبات شهرستان است، این است که در این بازه زمانی نسبت به انجام مسؤولیت خود توجه داشته باشد و تنها در روزهای باقیمانده به دور بعدی انتخابات پیگیر مطالبات نباشد.

دشمن را ناامید می‌کنیم

رضایی دیگر شهروند فریدنی نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: اولین هدف من از حضور در انتخابات پاسخ دندان شکن به دشمنان است که سعی در ایجاد یاس و ناامیدی در کشور دارند.

او اضافه می‌کند: من در این کشور زندگی می‌کنم و حق انتخاب دارم، باید انتخابی داشته باشم که برای آینده فرزندانم مناسب باشد.

این شهروند فریدنی خطاب به منتخب آینده مردم فریدن در مجلس اظهار می‌کند: هر کدام از داوطلبان که انتخاب شدند مردم شهرستان را از یاد نبرند، من یک کاسب هستم ماهیانه اجاره بهای سنگینی می‌دهم، گرانی دست ما را بسته، مردم قدرت خرید ندارند و این حق همه مردم است که از نماینده بخواهند به این بازار بی سر و سامان رسیدگی کند.

پیگیری خرید تضمینی محصولات کشاورزی فریدن در مجلس

او پیگیری خرید تضمیمی محصولات کشاورزی در مجلس را اصلی ترین مطالبه مردم فریدن از نماینده مجلس می‌داند و ادامه می‌دهد: این موضوع سال‌هاست که مطالبه می‌شود اما پاسخی دریافت نشده است.

رضا نقوی، دیگر شهروند فریدنی نیز توجه به حل بحران بیکاری را مطالبه‌ای از نماینده فریدن در مجلس اعلام می‌کند و به خبرنگار مهر می‌گوید: پسر تحصیل کرده من بیکار است و من ترس از این دارم مبادا در همین رفت و آمدهای بیهوده‌ای که با دوستانش دارد راه به جایی نبرد، نماینده باید به فکر مردم باشد، باید شرایط زندگی همه را در نظر بگیرد به فکر اشتغال جوانان باشد.

حتی یک واحد صنعتی در فریدن وجود ندارد

او که از نبود حتی یک واحد صنعتی در فریدن گلایه دارد، می‌افزاید: اگر یک کارخانه در شهرستان داشتیم جوان‌های ما بیکار نبودند.

نقوی می‌گوید: امسال همه عزممان را جزم می‌کنیم تا با انتخاب فردی اصلح و دلسوز نسبت به حل چالش‌های شهرستانمان کمک کنیم.

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ روزی سرنوشت ساز برای مردمانی است که دغدغه ایران و حل بحران‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای را دارند و با انتخاب درست می‌توانیم ایران را بیش از گذشته سربلند کنیم.