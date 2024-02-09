خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ و ادب: گزارش یک‌هفته با کتاب سومین‌هفته بهمن‌ماه ۱۴۰۲ دربرگیرنده ۶ خبر مهم است که معرفی برگزیدگان چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و اعلام زمان برگزاری سی‌وپنجمین نمایشگاه کتاب تهران از جمله مهم‌ترین عناوین این‌اخبار بودند.

عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی به مناسبت دهه فجر، ارسال ۱۸۷ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی، اضافه شدن فرهنگ کتابخوانی به مصادیق تبصره ۱۳ بودجه، چاپ ۱۲۰ هزار عنوان کتاب در سال جاری و تعطیلی تالارهای کتابخانه ملی از جمله اخبار مهمی است که در این گزارش به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم.

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم؛

اعلام زمان برگزاری نمایشگاه کتاب

علی رمضانی قایم مقام و سخنگوی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از برگزاری دو جلسه اعضای شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: در این جلسات مصوب شد که تاریخ برپایی نمایشگاه از نوزدهم تا بیست‌ونهم اردیبهشت ۱۴۰۳ باشد.

اضافه شدن «ترویج فرهنگ کتابخوانی» به مصادیق تبصره ۱۳ بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به پیشنهاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبنی بر اضافه شدن عبارت «ترویج فرهنگ کتابخوانی» به مصادیق بند ب تبصره ۱۳ لایحه بودجه کشور رأی موافق دادند.

بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد از هزینه‌های خود را به امور فرهنگی از جمله «ترویج فرهنگ کتابخوانی» اختصاص دهند.

درآمد حاصل از یک درصد ذکر شده طی یک سال بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معرفی برگزیدگان چهل و یکمین جایزه کتاب سال

آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهل و یکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و سی و یکمین جایزه جهانی کتاب سال صبح چهارشنبه ۱۸ بهمن در تالار وحدت برگزار شد.

این مراسم با حضور سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حمید پارسانیا دبیر علمی چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

اعلام آمار چاپ کتاب در سال جاری

وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال گفت: امسال در حوزه انتشار کتاب رکورد زدیم؛ ۱۲۰ هزار عنوان کتاب منتشر شده که این تعداد ۱۰۹ هزار عنوان در سال گذشته بوده است. نمایشگاه‌های استانی را علی‌رغم محدودیت شروع کردیم. جشنواره پژوهش‌های فرهنگی را در همین مکان برگزار کردیم و پژوهشگران مورد تجلیل و تکریم و تعظیم قرار گرفتند.

دهه فجر و عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد به مناسبت فرارسیدن چهل و پنجمین دهه فجر انقلاب اسلامی، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا شده است.

ارسال ۱۸۷ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌ها

با پیگیری اداره‌کل تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بسته‌های نورسیده شماره «۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴» حاوی ۴۱۰ عنوان کتاب در ۱۸۷ هزار و ۷۸۰ نسخه، به منظور غنی‌سازی مخزن کتابخانه‌های عمومی و پاسخگویی به نیاز مخاطب، در حال ارسال به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور است.