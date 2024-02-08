اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات بوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم افروغ اظهار کرد: با مشارکت ۷۴ درصدی اعضای خانه مطبوعات و رسانههای استان در انتخابات، هیأت مدیره جدید این خانه انتخاب شد.
وی با بیان اینکه انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد، افزود: از مجموع ۳۰۳ عضو خانه مطبوعات و رسانههای استان ۲۱۶ نفر در انتخابات شرکت کردند که بوشهر با این تعداد به عنوان استان دارنده بیشترین مشارکتکننده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: ۱۶ نفر از اعضای خانه مطبوعات در بخش هیأت مدیره و هشت نفر در بازرسی این دوره نامزد شده بودند.
وی ادامه داد: در رسته مدیر مسئولی مازیار هوشمند و عبدالحمید شعرانی به عنوان عضو اصلی و سید حسین موسوی به عنوان عضو علیالبدل خانه مطبوعات و رسانههای استان انتخاب شدند.
افروغ اضافه کرد: علی هوشمند، صدیقه جمالی و راضیه عقیلیمهر عضو اصلی و ابراهیم بهمنی و سمیرا خادمی در بخش خبرنگاری به عضویت هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان درآمدند.
وی بیان کرد: در بخش نمایندگی نشریات سراسری نیز زهرا بهرامی عضو اصلی و علیرضا برازجانی علیالبدل و نمایندگی خبرگزاریهای سراسری عباس اعتمادیپور عضو اصلی و سید احمد موسوی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: ایمان خوشقدم برازجانی و صدیقه اندخش به عنوان عضو اصلی و محمد غلامحسینی به عنوان علیالبدل انتخاب شدند.
هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان بوشهر و بازرسان به ترتیب به مدت سه و یک سال عهده دار این مسئولیت هستند.
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