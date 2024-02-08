به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین روز از چهاردهمین نشست سالانه اندیشمندان و استادان درس انقلاب اسلامی دانشگاه‌های کشور که در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر شاهچراغ (ع) در حال برگزاری است گفت: تحولات جهانی نشان داده که نظم جهانی کنونی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند مشکلات و چالش‌های جدی و واقعی جهان را حل کنند و سازمان ملل و نمونه‌های آن در مواقع بحران‌ها و برخورد با مسائل واقعی با نتوانی از حل مسائل و بی تفاوتی نسبت به افکار عمومی و پاسخگو ندانستن خود نسبت به آن اعتبار خود را از دست داده‌اند.

متکی گفت: امروز افکار عمومی خواستار تجدید در ساختار سازمان ملل است که البته این ایده مدت‌ها پیش در ایران اسلامی مطرح شده بود و جهان نیز امروز به این نتیجه رسیده است.

وی افزود: نظام‌بندی کنونی سبب خودکامگی و زورگویی ابرقدرت‌ها شده و سازمان ملل در حل منازعات و بحران‌های جهانی ناتوان است که مساله غزه نمونه‌ای از آن بود و در نمونه دیگر آمریکا به بهانه‌هایی چون جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر به کشورهای منطقه حمله کرد اما نتیجه این شد که امروز شاهد گسترش این مخاطرات در منطقه هستیم.

متکی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص افول آمریکا در منطقه و جهان گفت: این نظریه امروز عینی و قابل مشاهده است و ایران نیز باید با توسعه قدرت خود در زمینه ساختارهای بین‌المللی میدان‌داری کند و جایگاه واقعی خود را پیدا و مستحکم کند.

وزیر پیشین امور خارجه با بیان اینکه دنیا نیازمند تجدید نظر در نظم نوین بین‌المللی است و نظم کهن کنونی جوابگوی نیازهای امروز نیست گفت: اکنون نوبت ما است که در عرصه‌های مختلف و در دنیا گفتمان خود را مطرح و جایگاه ایران را تعریف کنیم.

وی در تشریح این مساله گفت: البته به چالش کشیدن نظم و نظام‌بندی بین‌المللی به معنای جنگ نبوده و ما تنها خواهان سازمان‌دهی جدید در نظام‌بندی بین‌المللی مبتنی بر واقعیات دنیای امروز هستیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضعف‌هایی که نظام‌بندی بین‌المللی دارد از جمله سکولار بودن ماهیت آن گفت: انقلاب ۵۷ تعریف جدیدی از جهان‌شمولی بیان کرد و ضرورت هدایت انسان‌ها و خداباوری را وارد ادبیات سیاسی جهان کرد.

متکی در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: طوفان الاقصی خواب دشمن را آشفته کرده و نمایش امنیت و پیشرفت اسرائیل را به چالش کشیده و سرمایه‌گذاران را از توجه به این رژیم غاصب و نژادپرست دور کرده است.

وی افزود: امروز مقاومت اسلامی به خصوص غزه و حماس و یمن نماد جامعه و فرهنگ اسلامی و اسرائیل نماد تمدن غربی است و این جدال میان حق و باطل همواره وجود داشته و ادامه دارد.