جریان ایثار و شهادت ریشه در تاریخ البرز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان بعدازظهر پنجشنبه در آئین مهمانی لاله‌ها که در امامزاده محمد (ع) کرج برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر و عید مبعث گفت: امروز روز ملی غبارروبی و عطرافشانی گلزارهای شهدا در سراسر کشور است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اضافه کرد: معمولاً این مراسم در دهه فجر و هفته دفاع مقدس به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در تمام گلزارهای شهدا برگزار می‌شود.

رستمیان بیان کرد: استان البرز در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب، ۵۳ شهید و بیش از ۱۰۰ جانباز را تقدیم این نظام و انقلاب کرده است.

وی عنوان کرد: البرز پس از تهران و اصفهان بالاترین آمار را در تقدیم شهدا در دوران انقلاب اسلامی دارد که این موضوع برای مردمان این دیار مایه فخر و مباهات است و نشان می‌دهد که آنها در دوران شکل گیری انقلاب نیز مبارزاتی داشته‌اند.

رستمیان با بیان اینکه اولین شهید مبارزه با رژیم ستمشاهی در استان البرز شهید ادیبی است که در سال ۱۳۴۲ در حمایت از امام راحل با گلوله مزدوران رژیم شاه به شهادت رسید، مطرح کرد: جریان ایثار و شهادت ریشه در تاریخ این استان دارد و جای بسی سرافرازی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی امید آن می‌رود در این روز شاهد حضور پرشور آحاد مردم باشیم و با این حضور مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنیم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حضور حداکثری در انتخابات اظهار کرد: همه ما به تاسی از شهدای والامقام با حضور پرشور پای صندوق‌های رأی به منظور حفظ و تثبیت انقلاب، بار دیگر توانمندی‌ها و سرافرازی خود را به دشمن نشان می‌دهیم.