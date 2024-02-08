آثار نگاه نو بهتر از سودای سیمرغ است/ تاپ تِن سینما در باغ کیانوش

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «باغ کیانوش» ظهر پنج‌شنبه ۱۹ بهمن با حضور رضا کشاورز حداد (نویسنده و کارگردان)، محمدجواد موحد (تهیه کننده)، محمد گودرزی (مجری طرح)، سیاوش کردجان (تدوینگر)، محمدعبدی (طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری)، میلاد محمدی (طراح و کارگردان انیمیشن)، حسین بشاش بافکر (صدابردار) و عباس جمشیدی‌فر، مجید پتکی (بازیگران) در خانه رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست با حضور همه بازیگران کودک و نوجوان روی صحنه، رضا کشاورز کارگردان این اثر گفت: ۱۰ بچه‌ای که اینجا ایستاده اند از بین ۵۰۰ نفر انتخاب شده اند و «Top 10» سینمای ایران هستند.

در ادامه محمد جواد موحد تهیه کننده فیلم با اشاره به اینکه فیلم دیدن در این سالن سخت و لذت بخش است، گفت: سعی می‌کنیم از سال ۹۳ در باشگاه فیلم سوره استعدادهای جوان کشور کشف و وارد سینما شوند و پیش از این کارهای «۲۱ روز بعد»، «مصلحت» و «دیدن این فیلم جرم است» را در این مجموعه داشتیم.

وی ادامه داد: پس از تجربه چند کار کوتاه با آقای کشاورز به کتابی به نام «باغ کیانوش» رسیدیم و طرح از کتاب نوشته و فیلمنامه این اثر آماده شد.

موحد یادآور شد: کار ما کودک و نوجوان نیست بلکه مختص نوجوان است.

رضا کشاورز با اشاره به اینکه روی متن سریالی کار می‌کرده است، گفت: پس از مطالعه این کتاب متوجه یک خط داستانی با ظرفیت ویژه قصه گویی شدم و چندین بار نوشتم و مقداری تخیل به آن اضافه کردم و در نهایت این اثر تولید شد.

این کارگردان با اشاره به اینکه رمان‌های ایرانی ظرفیت اقتباس دارند، عنوان کرد: تا قبل از خواندن «باغ کیانوش» هیچ یک از رمان‌ها ژانر من نبودند اما در مواجه با این رمان یک خط اصلی قصه را پیش گرفتم و تلاش کردم آن را به مخاطب امروزی نوجوان نزدیک کنم.

محمدجواد موحد با اشاره به اینکه این کتاب از تولیدات کانون پرورش فکری است، افزود: از سال ۹۶ روی کتاب کار کردیم اما با حضور رضا کشاورز پروژه مجدد دنبال شد.

میلاد محمدی طراح و کارگردان انیمیشن پروژه «باغ کیانوش» بیان کرد: عنصر خلاقیت در این پروژه پررنگ است و با توجه به شخصیت‌های مختلف اثر با ورود به فکر شخصیت‌ها وارد انیمیشن می‌شویم. در این فضا سه شکل انیمیشن ساختیم که یکی از آنها انیمیشن کاراکتر عباس اسنپ در دهه ۶۰ بود.

سیاوش کردجان تدوینگر این اثر، نیز عنوان کرد: پروژه خیلی سخت بود چرا که ۱۲۷ دقیقه نسخه فاین کات داشتیم و باید در کمتر از چند روز این کار را با تدوین مناسب به ۱۱۰ دقیقه می‌رساندیم و سه شبانه روز برای آماده شدن این اثر تلاش شد. همچنین معتقدم فیلمنامه‌های ایرانی ملات داستانی ۱۲۰ دقیقه ندارند.

عباس جمشیدی فر بازیگر فیلم نیز درباره حضورش در لین فیلم مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی من کودک و نوجوان بوده است و از شروع کارم در تئاتر تا امروز حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ اجرا در این حوزه داشته ام.

جمشیدی فر با انتقاد از اینکه در حوزه کودک و نوجوان هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، گفت: بهترین جذابیت این فیلمنامه از نظر من این بود که من‌ِِ نوجوان با ترسم مواجه بشوم و باید برای نوجوان و افکار و آگاهی او برنامه داشت.

مجید پتکی بازیگر دیگر فیلم نیز با تاکید بر اینکه با صحبت‌های عباس جمشیدی فر موافق است، بیان کرد: خودم در خانه نوجوان دارم و می‌خواستم همین موارد را بگویم اما در این فیلم نمونه نوجوان ایرانی را که پر از فکر و توانمندی هستند، دیدیم و معتقدم با یکی از آثار فاخر نوجوان یک دهه اخیر مواجه هستیم.

وی افزود: ۱۷ برداشت برای سیلی به شخصیت ابوالفضل داشتیم که من هر بار شرمنده او شدم.

حسین بشاش بافکر صدابردار فیلم با اشاره به سختی‌های کار نوجوان گفت: تیم خوب و متحدی داشتیم و کار خوب و دوستانه پیش رفت.

محمد گودرزی مجری طرح «باغ کیانوش» نیز ضمن خداقوت به تیم ۳۵۰ نفره پروژه بیان کرد: ۹۰ درصد چالش‌ها خارجی بود مثلاً حل مسائل با مدارس بچه‌ها و سرمای هوا از جمله این موارد محسوب می‌شود.

در ادامه محمد عبدی طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری از تهیه کننده و تیم تولید فیلم تشکر کرد.

کارگردان در پاسخ به اینکه چرا فیلم در بخش مسابقه نیست، گفت: مخاطب فیلم ما بچه‌ها هستند و بچه‌ها با آن ارتباط می‌گیرند و صدای مخاطب ما برای حضور در بخش مسابقه بلند نمی‌شود و انتظاری نداشتیم ولی می‌توانستیم در بخش مسابقه باشیم.

تهیه کننده فیلم نیز در همین رابطه افزود: در ابتدا از حضور در بخش فیلم اولی‌ها خوشحال شدیم اما بعدتر متوجه شدیم انگار فیلم‌های بخش نگاه نو بهتر از بخش سودای سیمرغ هستند و انگار حق همه آثاری چون «بی بدن»، «آپارتچی» و فیلم ما ضایع شده است.

موحد در انتها از دبیرخانه جشنواره درخواست کرد زحمت این تیم جوان را ببینند.