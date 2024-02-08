داوران فیلم فجر ۴۲ معرفی شدند/ از پوران درخشنده تا احمدرضا معتمدی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امینی دبیر جشنواره چهل و دوم فیلم فجر بعد از نمایش فیلم «نوروز» در خانه جشنواره در نشستی داوران ۲ بخش ملی و مسابقه بین‌الملل این دوره از جشنواره را معرفی کرد.

بر این اساس داوران بخش مسابقه بین الملل و ملی عبارتند از:

داوران بخش بین الملل

بخش سینما سعادت

خوزه ماریالارا، سرگی دوراستوی، کارن آویتیسیان، آندره مورگان، وو لانگ در کنار احمدرضا معتمدی و هاتف علی مردانی.

مسابقه آسیا (جلوه گاه شرق)

سلمی مصری، احمد مجتبی زمال، کاتسومی یاناگی جیما، رئیس چلیک، عزیز ژامباکیوو، ابوالقاسم طالبی و مجید شاه حسینی.

بخش بین المذاهب

عبدالستار یارار، علی حنون و بهمن حبشی در بخش بین‌المذاهب به عنوان داور حضور دارند.

بخش مقاومت

شادی زیدان، ولید الدرویش، مجید اسماعیلی.

داوران بخش ملی

پوران درخشنده، شهاب اسفندیاری، بهرام عظیمی، عبدالحمید قدیریان، محمدحسین لطیفی، مهدی فخیم زاده، محمد هادی کریمی.

امینی اعلام کرد اجرای اختتامیه را محمدرضا شهیدی فر برعهده دارد.

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره نیز عنوان‌کرد که قرار است یکشنبه ۲۱ بهمن از ۱۰ صبح تا پایان شب ۳۳ فیلم جشنواره در ۸ سالن به نمایش در آید.

همچنین اعلام نامزدها هم به روز ۲۱ بهمن موکول شده است.