به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی ظهر پنجشنبه در جمع زنان نخبه و فرهیخته یزدی اظهار کرد: جزئی‌نگری زنان در کنار کلان نگری مردان، به طور قطع مدیریت امور را تسهیل و توانمند خواهد کرد.

وی از توجه استاندار و مسؤولان یزدی به استفاده از توانمندی زنان تقدیر کرد و افزود: نمود بارز این توجه کاهش نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده از ۳۱ درصد به ۱۴ درصد با تمرکز بر مشاغل خانگی و مشاغل منعطف و همچنین توجه به دورکاری برای حمایت از خانواده است.

خزعلی با تاکید بر اینکه بیکاری فسادآور است، عنوان کرد: سلامت شغل و سرگرمی و معنوی با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی به شدت مورد تاکید است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی جامعه تصریح کرد: ترغیب به عدم ازدواج و عدم فرزندآوری از معضلات فرهنگی است که باید رفع شود.

وی همچنین در پاسخ به مطالبه زنان یزدی با توجه به مهاجرت‌ها اظهار کرد: تأمین امنیت روانی در کنار زندگی با مهاجران و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

تسهیل شرایط فرزندخواندگی

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره فرزندخواندگی و قوانین آن گفت: فرزندخواندگی در بهزیستی سخت است اما در تلاش هستیم این شرایط را تسهیل کنیم.

خزعلی همچنین به کمبودهای کمی و کیفی مشاوران در مدارس اشاره کرد و افزود: مشاوره در مدارس از نظر کمی و کیفی بسیار ضعیف است از این رو سند مشاوره خانواده به پایان رسیده و این مشاوره نوعی نظارت بر مشاوره‌ها دارد که رویکرد اصلی آن پیشگیری از طلاق است که در سه استان شروع شده و در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد.

وی به نارضایتی والدین از مدارس به دلیل ترویج فرهنگ‌های اشتباه گلایه کرد و ادامه داد: شیوه‌های فعلی اصلاً مورد تأیید نیست و باید سند تحولی کشور در مدارس اجرا شود تا به نتایج مفید و مؤثر دست یابیم.

معاون رئیس جمهور درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان عنوان کرد: فعالیت زنان در حرفه پیک موتوری، مطالبه بیمه آنان را ایجاد کرده است در حالیکه قوانینی در ارتباط با آن وجود ندارد و تا زمانی که قانون با مانع عرفی و حریمی مواجه شود، برخورد خواهد شد.

الگوبرداری از زنان تأثیرگذار

خزعلی همچنین از برگزاری رویداد ملی زنان تأثیرگذار برای شناسایی زنان موفق از روستاها تا محله‌ها و شهرهای کوچک تا بزرگ خبر داد و افزود: این افراد شناسایی شده و از ظرفیت آنها الگوبرداری شده و به جامعه عرضه خواهد شد.

وی، این زنان را الگوی عملی برای نسل جوان معرفی کرد و گفت: باید بتوانیم با تسهیلات، مجوز و اقدامات توسعه‌ای از این زنان حمایت کنیم و این موارد در هشت کارگروه تنظیم شده و در نهایت از این زنان تقدیر به عمل خواهد آمد.

گفتنی است؛ در ابتدای جلسه بانوان نخبه و فرهیخته استان مطالبات و نقطه نظرات خود را درباره مسائل بانوان در استان و کشور بیان کردند.