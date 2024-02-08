حجت الاسلام مهدی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن امسال در روز یکشنبه در تمامی شهرستان‌های کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: راهپیمایی در شهر کرمانشاه از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از میدان انقلاب اسلامی به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: در شهر سنقر و کلیایی از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان ۱۵ خرداد و در شهر پاوه از میدان شهدا به سمت میدان مولوی از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر قصرشیرین از مزار شهدای گمنام به سمت میدان مرزبانی و در شهر کنگاور از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت خیابان شهدا و میدان شهید حاج قاسم سلیمانی در ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عبدی خاطرنشان کرد: در شهرستان گیلانغرب نیز از میدان ۲۲ بهمن به سمت میدان توحید (مقابل مسجد جامع) از ساعت ۹ و ۳۰ صبح راهپیمایی برگزار می‌شود.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در ثلاث باباجانی نیز از میدان معلم به سمت تقاطع ناحیه مقاومت بسیج از ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شود.

بر اساس اعلام حجت‌الاسلام عبدی راهپیمایی این روز در صحنه از درب بیمارستان دکتر معاون خیابان مولوی به سمت میدان مولوی از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در دالاهو مسیر میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت مسجد المهدی (عج) از ساعت ۱۰ صبح و در هرسین مسیر میدان آزادی به سمت میدان جمهوری اسلامی از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه میزبان راهپیمایان خواهند بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: در سرپل‌ذهاب نیز راهپیمایی در مسیر میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت حرم حضرت احمدبن اسحاق (ع) از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام عبدی اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در روانسر از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان اورامان از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح و در اسلام آبادغرب از چهارراه کارخانه قند به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

وی در پایان مسیر راهپیمایی در جوانرود را از میدان مولوی به سمت مجتمع ورزشی در هلانیه از ساعت ۱۰ صبح اعلام کرد.