به گزارش خبرنگار مهر، معاون، سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار یزد در مراسم بهره برداری از پنج طرح گازرسانی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره شهدای هشت سالدفاع مقدس و ۱۵۷ شهید شهرستان و شهدای گمنام، با ابراز خرسندی از رسیدن گرمای گاز به ساکنین مناطق کوهستانی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان بهاباد از نعمت گاز برخوردار هستند و گازرسانی به روستاهای زیر ۲۰ خانوار دارای سکنه با پیشرفت ۹۹ درصدی رو به اتمام است.

علی‌اکبرعزیزی بیان کرد: با توجه به تمام دشمنی‌های صورت گرفته، مایه خرسندی است که کشور ما امروز علاوه بر جایگاه خوب استقلال سیاسی موفقیت‌های فرهنگی، اقتصادی و علمی قابل توجهی را رقم زده که استان یزد نیز در تحقق این امر نقش خوبی بر جا گذاشته است.

معاون استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئه‌های شوم استکبار جهانی علیه جامعه اسلامی ایران گفت: ناامید کردن جوانان از جمله مهمترین اهداف دشمنان دین و نظام اسلامی است که سعی دارند با دروغگویی به اهداف خود برسند.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، امید دشمنان را به یاس و ناامیدی تبدیل می‌کند گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است و مردم می‌توانند با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رأی امید دشمنان را به یاس و ناامیدی تبدیل کنند.

معاون استاندار یزد با قدردانی از همراهی مردم در همه صحنه‌ها ادامه داد: در ۴۵ سال گذشته حرف اول را مردم زدند بنابراین این مردم هستند که صاحبان انقلابند و در تحقق اهداف عالیه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب مشارکت جدی داشته و دارند و با حضور پررنگ و بی‌نظیر خود در انتخابات پیش رو به دشمنان نشان خواهند داد که پای آرمان‌های خود محکم و استوار ایستاده اند.

۲۴ شهر استان یزد گازرسانی شده اند

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد نیز در این مراسم اظهار کرد: ۹۹.۹ درصد مردم شهرستان بهاباد از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

حامد خواجوی با اشاره به بهره مندی ۱۰۰ درصدی خانوار شهری و ۹۸.۴ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز عنوان کرد: تاکنون ۲۴ شهر استان گازرسانی شده است و ۷۲۷ روستا نیز از نعمت گاز برخوردار هستند که ۹۳ روستای آن در دولت سیزدهم گازرسانی شده است.

وی از همه مسؤولان شهرستان به ویِژه فرماندار که در زمینه گازرسانی به روستاهای صعب العبور بهاباد با شرکت گاز همراهی و مشارکت داشتند، قدردانی کرد.