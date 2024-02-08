به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از رویداد ملی روایت پیشرفت که در محل دائمی نمایشگاههای آستان قدس رضوی مشهد مقدس در حال برگزاری است، اظهار کرد: دولت سیزدهم اراده منسجمی را به صورت پیوسته برقرار کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه ارتباط دولت و مردم از طریق اجرا و پیشبرد برنامهها در قالبهای مختلف دنبال میشود، مطرح کرد: نمایشگاههای روایت پیشرفت نیز به منظور انعکاس این برنامهها به مردم و نخبگان برپا شده که الحمدلله این رویداد به خوبی این اتفاق را رقم زده است.
وی اظهار کرد: در دولت سیزدهم، کشور جایگاه ویژهای در عرصه فناوری به خصوص در عرصه فناوریهای راهبردی پیدا کرده است.
اسلامی با اشاره به اینکه فناوریهای نوین جلوههای قدرتساز و اقتدار آفرین هر ملتی هستند، مطرح کرد: پیشرفت و رسیدن به قلههای تأثیرگذار نیازمند یک روند تدریجی در گرو هدایت و رهبری حکیمانه است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه روند قرار گرفتن کشور در تراز قدرت پیوسته دنبال شده است، عنوان کرد: در سازمان انرژی اتمی ایران سند جامع راهبردی به منظور ریل گذاری مسیر حرکت تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال نخست این سند به ۱۵۹ دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی دست پیدا کردیم، خاطر نشان کرد: زنجیرههای تأمین کننده و شبکههای تأمین کننده تمام فعالیتها تحت نظر آژانس انرژی اتمی هستند.
اسلامی با اشاره به اینکه رفتار مخرب نظام استکباری موجب عدم همکاری با صنعت هستهای کشور شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع موجب شده است که فناوری مورد نیاز در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، گامهای استوارتری برداشتهایم، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ و پس از عمل به فرامین مقام معظم رهبری شاهد پیشرفت بسیاری در عرصه بردن انرژی هستهای به سفرههای مردم بودهایم.
وی با اشاره به اینکه در این مدت پروژههای متعددی را افتتاح کردیم، یادآور شد: همچنین عملیات مطالعات تکمیلی و تجهیز سایت نیز با دستور رئیس جمهور در حال انجام است.
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