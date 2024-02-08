۵ فیلم در سینماهای گلستان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین شب جشنواره فیلم فجر، فیلمهای ظاهر، آپاراتچی، قلب رقه، پرویز خان و رویاشهر در دو پردیس سینمایی کاپری و عصر جدید در سه سالن و شش سانس اکران شدند.
فیلم ظاهر با کارگردانی حسین عامری، پرویز خان به کارگردانی علی ثقفی، آپاراتچی به کارگردانی علی طاهر فر، رویاشهر به کارگردانی محسن عنایتی و قلب رقه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور در سینماهای شهر گرگان در چهارمین شب اکران فیلمهای جشنواره فجر برای علاقمندان به سینما به نمایش گذاشته شد.
اکران فیلمهای سینمایی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر از عصر دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دو پردیس سینمایی عصر جدید و کاپری گرگان آغاز شد.
۱۷ فیلم از ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه در سه سالن و ۶ سانس اکران میشوند.
نظر شما