۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

همزمان با چهارمین شب جشنواره فجر:

۵ فیلم در سینماهای گلستان اکران شد

گرگان- ۵ فیلم در چهارمین شب جشنواره فجر در گلستان اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین شب جشنواره فیلم فجر، فیلم‌های ظاهر، آپاراتچی، قلب رقه، پرویز خان و رویاشهر در دو پردیس سینمایی کاپری و عصر جدید در سه سالن و شش سانس اکران شدند.

فیلم ظاهر با کارگردانی حسین عامری، پرویز خان به کارگردانی علی ثقفی، آپاراتچی به کارگردانی علی طاهر فر، رویاشهر به کارگردانی محسن عنایتی و قلب رقه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور در سینماهای شهر گرگان در چهارمین شب اکران فیلم‌های جشنواره فجر برای علاقمندان به سینما به نمایش گذاشته شد.

اکران فیلم‌های سینمایی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر از عصر دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دو پردیس سینمایی عصر جدید و کاپری گرگان آغاز شد.

۱۷ فیلم از ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه در سه سالن و ۶ سانس اکران می‌شوند.

