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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۷

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام خبر داد؛

اختصاص ۱۰۰۰میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در ملکشاهی

اختصاص ۱۰۰۰میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در ملکشاهی

ایلام- فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام از اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام صبح امروز جمعه در جریان بازدید از پروژه‌های احیای اراضی، بهسازی چشمه‌ها و آبرسانی به مزارع کشاورزی شهرستان ملکشاهی اظهار کرد: امسال در مناطق مختلف این شهرستان بیش از ۲۰ چشمه بهسازی کامل شده است و تا پایان سال در اختیار عشایر این مناطق قرار می‌گیرند که با بهره‌برداری از آنها بخش عمده‌ای از مشکل عشایر شهرستان برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: امسال بالغ بر هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های شهرستان به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی، بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه به این شهرستان اختصاص پیدا کرده است که تاکنون هشتاد در صد آن هزینه شده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) مطالبه و اولویت اصلی مردم ملکشاهی را پروژه آبرسانی از سد به این شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در تلاشیم با کمک آبفای استان این پروژه هم در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6018877

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    نظرات

    • کوروش۱۳3 IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
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      پاسخ
      محرومیت زدایی ؟؟؟

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