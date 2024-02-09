دمای هوای زنجان افزایش می یابد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بعد از خروج سامانه بارشی از زنجان، مردم استان طی روزهای آینده شاهد افزایش دمای هوا خواهند بود، اظهار کرد: این وضعیت و پایداری هوای زنجان تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه امروز و فردا هوای زنجان پایدار بوده و این روند تا چند روز آینده ادامه‌دار خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری بوده و این روند طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت و گاهی مواقع نیز در بعد از ظهرها شاهد وزش باد نیز خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: افزایش دمای هوای زنجان تا ۵ درجه طی روزهای آینده پیش‌بینی شده است.