نظارت بر روند ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر سید رضا مرتضوی صبح جمعه در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای مسکن و بیست و هشتمین جلسه بازآفرینی شهری با تأکید بر تمرکز بر تحقق اهداف دولت سیزدهم در تأمین مسکن: اظهار کرد هدف دولت از طرح‌های ساخت مسکن، خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن است نه اینکه به تعداد واحدهای مسکونی افرادی که دارای مسکن هستند اضافه شود.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می‌رود راهکارهای مقابله با این موضوع توسط سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس به استان اعلام شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در صورت حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شورای مسکن استان، می‌توانستیم رویکرد مجلس شورای اسلامی در این خصوص را دریابیم.

وی تأکید کرد: در راستای رفع این مشکل کمیته‌ای با محوریت دفتر فنی استانداری، سازمان مدیریت، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمت‌رسانی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل و پیشنهاد رفع این چالش با امکانات موجود تدوین و مطرح شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: پیشنهاد تدوین شده توسط این کمیته در شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح خواهد شد تا طبق این رویکرد روش ارزیابی و راهکارهایی که منجر به تحقق اهداف دولت در خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن است محقق شود.

مرتضوی با تأکید بر ساخت مسکن بر اساس اصول و استانداردهای ایمنی، گفت: تاکنون ساخت‌وسازهای طرح نهضت ملی مسکن و احیای بافت فرسوده در استان اصفهان براساس اصول نظام مهندسی انجام شده است لیکن انتظار می‌رود با تشدید نظارت‌ها این رویکرد تا پایان مراحل ساخت دنبال شود و در صورت بروز هرگونه تخلف با هماهنگی شهرداری‌ها و نظام مهندسی با متخلفان به صورت جدی برخورد و از ادامه کار ممانعت شود.

استاندار اصفهان در خصوص بازآفرینی شهری نیز، تأکید کرد: یکی از ملاک‌های مد نظر برای کارآمد قرار دادن عملکرد شهرداری‌ها، احیای بافت ناکارآمد شهری است از این رو انتظار می‌رود شهرداری‌های استان بویژه شهرداری ورزنه به صورت ویژه به این موضوع ورود کنند و با گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم و تبیین شرایط شهری برای آحاد مردم زمینه‌های تحقق احیای بافت فرسوده را رقم بزنند.