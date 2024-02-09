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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی:

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در مرکزی اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در مرکزی اعلام شد

اراک- رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان به ستاد انتخابات، در مرحله نهایی اعلام احراز صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ۳ داوطلب در حوزه انتخابیه استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند.

وی افزود: بر این اساس محسن اراکی، کاظم سپاسی آشتیانی و علی عباسی از حوزه انتخابیه استان مرکزی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: تبلیغات انتخاباتی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه جاری آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ۲ نماینده و در مجلس شورای اسلامی ۷ نماینده دارد.

ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.

کد مطلب 6018982

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