اسامی نهایی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان به ستاد انتخابات، در مرحله نهایی اعلام احراز صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ۳ داوطلب در حوزه انتخابیه استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند.

وی افزود: بر این اساس محسن اراکی، کاظم سپاسی آشتیانی و علی عباسی از حوزه انتخابیه استان مرکزی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: تبلیغات انتخاباتی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه جاری آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری ۲ نماینده و در مجلس شورای اسلامی ۷ نماینده دارد.

ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.