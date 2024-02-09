به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اولین همایش رأی اولی‌ها با حضور فرماندار شهرستان خمیر، امام جمعه شهرستان، امام جمعه اهل سنت، مدیران و دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سالن کانون رشد آموزش وپرورش شهرستان خمیر برگزار شد.

میر هاشم خواستار فرماندار شهرستان خمیر در این همایش ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآور شد: حضور باشکوه و پرشور در انتخابات اسفند ماه موجبات اقتدار کشور می‌شود رأی اولی‌ها با حضور خود، شور و نشاط انتخاباتی در سطح جامعه ایجاد کنند.

میرهاشم خواستار فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات گفت: مشارکت مردم در انتخابات بسیار مهم و ضروری است و هر رأی ما موجب شکست دشمنان خواهد شد. آینده کشور به دست شما دانش آموزان رقم خواهد خورد و هرکدام از شما در آینده می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور برعهده داشته باشید.

فرماندار خمیر اضافه کرد: امروز ما شاهدیم که در تمامی حوزه‌ها به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده‌ایم یکی از نشانه‌ها و مصادیق این مهم وجود دشمنان زیاد است که برای خدشه وارد کردن به نظام اسلامی متحد می‌شوند اما در راه رسیدن به اهداف خود ناکام هستند.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات مهمترین رویداد سیاسی کشور و مشارکت در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است تا با آگاهی کامل در پای صندوق‌های رأی حاضر شوید.