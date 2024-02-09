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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۷

۸.۵ تن گوشت قرمز تاریخ گذشته در خمینی‌شهر کشف شد

۸.۵ تن گوشت قرمز تاریخ گذشته در خمینی‌شهر کشف شد

اصفهان - سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در نظارت و بازرسی ناظران بهداشتی این شبکه ۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز تاریخ گذشته از یک واحد بسته‌بندی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف ۸.۵ تن گوشت قرمز تاریخ گذشته در خمینی شهر اظهار کرد: این گوشت‌ها به یکی از واحدهای تبدیل ضایعات استان برای تبدیل به پودر گوشت منتقل و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی افزود: نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی از وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان دامپزشکی بوده و واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه همه واحدهای عرضه گوشت قرمز، سفید، طباخی و رستوران‌ها را در همه ایام سال رصد و مورد بازرسی قرار می‌دهد.

کد مطلب 6019064

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