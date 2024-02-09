به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف ۸.۵ تن گوشت قرمز تاریخ گذشته در خمینی شهر اظهار کرد: این گوشتها به یکی از واحدهای تبدیل ضایعات استان برای تبدیل به پودر گوشت منتقل و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
وی افزود: نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی از وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان دامپزشکی بوده و واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه همه واحدهای عرضه گوشت قرمز، سفید، طباخی و رستورانها را در همه ایام سال رصد و مورد بازرسی قرار میدهد.
نظر شما