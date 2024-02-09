۱۴۱ هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید داعی صبح جمعه در آئین آغاز عملیات اجرایی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر گناباد اظهار کرد: ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در استان خراسان رضوی در مراحل صدور پروانه، پی‌ریزی (فونداسیون)، اجرای اسکلت و تحویل به متقاضیان است.

ساخت ۳۹۱ هزار واحد مسکن در خراسان رضوی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: ساخت ۳۹۱ هزار واحد از برنامه احداث چهار میلیون مسکن طی چهار سال در کشور، سهم استان خراسان رضوی است.

وی تصریح کرد: از این میزان حدود ۱۹۵ هزار واحد آن حمایتی است که باید علاوه بر پرداخت تسهیلات، زمین رایگان برای ساخت آن تأمین شود.

داعی افزود: حدود ۵۶ هزار واحد مربوط به بازآفرینی بافت‌های فرسوده استان است که برای ۲۴ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه ۷۵ هزار واحد مربوط به خود مالکین و ۶۵ هزار واحد مربوط به بخش روستایی است، بیان کرد: برای بیش از ۳۱ هزار واحد روستایی پروانه ساخت صادر شده است.

خراسان رضوی دو رتبه برتر کشوری در نهضت ملی مسکن را داراست

وی با بیان اینکه این استان دو رتبه برتر کشوری در نهضت ملی مسکن را دارا است، گفت: استان خراسان رضوی با آمار بیش از ۱۰۰ هزار واحد، دارای بیشترین زمین تأمین شده در این طرح است.

داعی با قدردانی از شهرداری‌های استان خراسان رضوی، گفت: برای آماده‌سازی بیش از سه هزار هکتار زمین طرح نهضت ملی مسکن قرارداد بستیم که از نظر آماده‌سازی سایت‌های این طرح ملی نیز رتبه برتر کشور را دارا هستیم.

زمین همه متقاضیان مسکن نهضت ملی در گناباد تأمین شده است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سایت ۲۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن گناباد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمین مورد نیاز برای همه متقاضیان تأیید نهایی شده در شهر گناباد تأمین شد.

وی افزود: در حالی که در همه دهه‌های گذشته تنها ۱۳ هکتار به شهر گناباد الحاق شده بود، در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۴۵۰ هکتار زمین به مجموعه شهری گناباد اضافه شده است.