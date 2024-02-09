نقش خواص در پرچمداری حرکت عمومی جامعه حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمرانی حسینی‌نسبت در خطبه‌های نماز جمعه سلطانیه با اشاره به نقش سنگین و حساس خواص در پرچم‌داری حرکت عمومی جامعه و نیز در جهاد تبیین و حضور در صحنه‌های انقلاب، گفت: علما و روحانیون، اساتید و دانشجویان، فرهنگیان و معلمان، سیاسیون، نیروهای نظامی و انتظامی، مداحان، کسبه و بازاری، ایثارگران و رزمندگان جزو خواص هستند و باید به وظیفه سنگین خود عمل کنند.

وی با گرامی‌داشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی و با بیان اینکه انقلاب اسلامی پیروزی حق بر باطل است و در این پیروزی سه عنصر وحدت کلمه، امامت و رهبری و مردم مؤثر بودند، افزود: ترکیب این سه عامل تبدیل به قدرتی شد که قدرت‌های بزرگ دنیا نتوانستند در برابر آن دوام بیاورند، از طرفی عوامل پیروزی انقلاب در تداوم این قیام الهی نیز مؤثر هستند.

خطیب نماز جمعه سلطانیه با بیان اینکه نصرت الهی همیشه بوده و هست و رهبر مقتدر و حکیم نیز با راهبری خود مردم را دعوت کرده و مردم نیز با حضور خود دشمن را مأیوس خواهند کرد، تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش حضور مردم و تجدید بیعت با امام و انقلاب و مقام معظم رهبری است.

حسینی‌نسب با بیان اینکه خانواده شهدا عزیزان خود را تقدیم انقلاب کردند و شهدا نیز دست و پا دادند اما عده‌ای به خاطر انقلاب و شهدا چند قدمی در راهپیمایی بر نمی‌دارند، اظهار کرد: متأسفانه برخی از علما و طلاب، رزمندگان و ایثارگران، مداحان و معلمان و کسبه کم‌لطفی می‌کنند، در حالی که به عنوان خواص باید در صف مقدم باشند.

وی با گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و سوم شعبان سالروز ولادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار و با بیان اینکه امام حسین (ع) پاسدار ارزش‌ها است و اقامه نماز و مبارزه با انحرافات، نماد پاسداری امام حسین (ع) از ارزش‌ها به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: پاسداران، پاسدار انقلاب اسلامی هستند.

امام جمعه سلطانیه در ادامه با تبیین بیانیه وزارت اطلاعات در شناسایی، کشف و ضربه زدن به عناصر اصلی و فرعی موساد در ۲۸ کشور که در واقع یکی از بزرگ‌ترین ضربات به موساد است، اضافه کرد: ایران با این اقدام از مهم‌ترین تأسیسات پنهان و کارخانجات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی اطلاعاتی به دست آورده که حتی در صورت لزوم می‌تواند به آن‌ها ضربه بزند.

حسینی‌نسب یادآور شد: همچنین در کسب این اطلاعات از عوامل انسانی همکار استفاده شده که گمنام هستند و رژیم از مقدار اطلاعات به دست آمده نیز هیچ خبری ندارد. از طرفی در کسب این اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی برخی کشورهای غیر متخاصم با ایران همکاری کرده‌اند و همین موجب نگرانی ضد انقلاب خارج‌نشین شده است.