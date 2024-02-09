راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش قدرت ملی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله غفوری در خطبه سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تقوا یکی از ویژگی‌های نجات دهنده انسان برای نجات در روز قیامت خواهد بود چرا که در روز قیامت همگی در حال فرار هستند و کسی کمک نمی‌کند.

وی افزود: در روز قیامت در حالی که همه نیازمند خیر هستند بنابراین اهل تقوا باشید زیرا آن روز کسی به داد کسی نخواهد رسید مگر آنان که اهل تقوا هستند و این از وعده‌های حق الهی برای آخرت و روز قیامت است و باید مراقب بود که مبادا شیطان ما را فریب دهد چراکه تنها توشه نجات دهنده راه انسان در قیامت تقوای او خواهد بود.

امام جمعه کرمانشاه همچنین به در پیش داشتن ایام الله دهه فجر و یادآوری وقایع پیروزی این انقلاب، تصریح کرد: این انقلاب دست خالی به پیروزی رسید که امام خمینی (ره) با تکیه بر بینش الهی مردم را در مسیر پیروزی و بیرون راندن رژیم ستمشاهی هدایت می‌کرد و در نهایت با حضور مردم همیشه در صحنه حرکت انقلابی مردم به ثمر نشست.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: روزی که ظلم سرنگون و نابود شد در این با پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد و با ادامه راه خود با رهبری مقام معظم رهبری شاهد رونمایی از سند افتخاری با عنوان بیانیه «گام دوم انقلاب» بودیم که با تاکید بر مطالعه آن شرحی از وظایف برای مردم بیان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیانیه «گام دوم انقلاب» نسخه کامل برای اسلام در جهان است، عنوان کرد: امروز نسل جوانان و مؤمن ما باید این بیانیه را خط به خط حفظ کند و بر آن مسلط شود تا به وظایف خود مشرف و آگاهی پیدا کند تا در مسیر درست و رو به پیشرفت گام بردارد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با بیان اینکه دوران ستمشاهی و انحطاط تاریخی را در هم شکسته، گفت: استقلال، آزادگی و استکبار ستیزی زیر پرچم الهی و با اطاعت از دستورات الهی رقم خورد تا شاهد پیشرفت و توسعه‌ای در حیات این انقلاب باشیم که با هیچ دستاوردی دیگر قابل مقایسه نخواهد بود.

حجت‌الاسلام غفوری به میدان‌داری جوانان در عرصه‌های مختلف اشاره و عنوان کرد: بر همین اساس و تکیه بر خود کفایی روحیه «ما می‌توانیم» به جامعه تزریق شد تا با خلق دستاوردهای جدید در کنار امنیت و حفظ تمامیت ارضی در جهان قدرت نمایی کنیم.

وی تاکید کرد: علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌ها در عرصه‌های مختلف دستاوردهای این انقلاب اسلامی بوده تا در غربی‌ترین استان کشور کرمانشاه غیور با افتتاح مرکز درمان سرطان در غرب کشور مرجعیت داشته باشد و به قطب گردشگری سلامت غرب کشور تبدیل شود.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان یادآور شد: راهپیمایی ۲۲ بهمن مهمترین رخداد در روزهای پیش روی مردم ایران است که برای نمایش قدرت ملی خود به جهان باید با شکوه و عظمت هرساله خود برگزار شود و همگان باید بدانند که روزی خواهد آمد که به ابرقدرت در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد شد.