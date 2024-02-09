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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

هشدار دانمارک درباره حمله روسیه به ناتو ظرف سه تا پنج سال آینده

هشدار دانمارک درباره حمله روسیه به ناتو ظرف سه تا پنج سال آینده

وزیر دفاع دانمارک گفت که کشورهای عضو ناتو ممکن است ظرف سه تا پنج سال آینده در معرض حمله روسیه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ترولز لوند پولسن» وزیر دفاع دانمارک گفت: با توجه به تحولات رخ داده، دانمارک باید سرمایه گذاری در حوزه نظامی را تسریع بخشد، زیرا پتانسیل نظامی روسیه در این زمینه اخیراً رشد قابل توجهی داشته است.

لوند پولسن در مصاحبه با یک رسانه محلی افزود: روسیه ممکن است ظرف ۳ تا ۵ سال بخواهد اثربخشی بند ۵ مرتبط با دفاع مشترک کشورهای ناتو و همبستگی آنها را آزمایش کند. این ارزیابی مربوط به سال ۲۰۲۳ نیست، بلکه یک ارزیابی است که اخیراً انجام شده و برای نخستین بار منتشر شده است.

اظهارات وزیر دفاع دانمارک در حالی است که «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان گفت که کشورهای ناتو خود را در وضعیت جنگ با فدراسیون روسیه نمی‌دانند.

شولتز تاکید کرد که کشورهای ناتو به دنبال رویارویی با مسکو نیستند و این ائتلاف به هر طریق ممکن در برابر تلاش‌ها برای کشاندن ناتو به هر نوع درگیری روسیه و اوکراین مقاومت خواهد کرد.

کد مطلب 6019284

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
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      پاسخ
      یک بکس سیگار که میخری پنجتا پاکتش توتون مرغوبه پنج تا را با کارتن پر کردند.کشاورزی زیاد برای سلامتی ضرر داره.شما با اشغال توتون دست مستضعفین جهان را نگیری چه اتفاقی میفته؟

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