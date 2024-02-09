هشدار دانمارک درباره حمله روسیه به ناتو ظرف سه تا پنج سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ترولز لوند پولسن» وزیر دفاع دانمارک گفت: با توجه به تحولات رخ داده، دانمارک باید سرمایه گذاری در حوزه نظامی را تسریع بخشد، زیرا پتانسیل نظامی روسیه در این زمینه اخیراً رشد قابل توجهی داشته است.

لوند پولسن در مصاحبه با یک رسانه محلی افزود: روسیه ممکن است ظرف ۳ تا ۵ سال بخواهد اثربخشی بند ۵ مرتبط با دفاع مشترک کشورهای ناتو و همبستگی آنها را آزمایش کند. این ارزیابی مربوط به سال ۲۰۲۳ نیست، بلکه یک ارزیابی است که اخیراً انجام شده و برای نخستین بار منتشر شده است.

اظهارات وزیر دفاع دانمارک در حالی است که «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان گفت که کشورهای ناتو خود را در وضعیت جنگ با فدراسیون روسیه نمی‌دانند.

شولتز تاکید کرد که کشورهای ناتو به دنبال رویارویی با مسکو نیستند و این ائتلاف به هر طریق ممکن در برابر تلاش‌ها برای کشاندن ناتو به هر نوع درگیری روسیه و اوکراین مقاومت خواهد کرد.