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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین برکنار شد

فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین برکنار شد

وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور برکنار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رستم اومروف» وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که «والری زالوژنی» فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین برکنار شده است.

اسپوتنیک نیز گزارش داد که امروز پنج‌شنبه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، «الکساندر سرسکی» را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین منصوب کرده است.

پیش از این راشاتودی گزارش داده بود که زلنسکی نه تنها در نظر دارد والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را برکنار کند، بلکه رئیس ستاد کل ارتش اوکراین نیز نفر بعدی فهرست وی برای برکناری است. این ۲ فرمانده پس از تهاجم ناموفق تابستانی کی‌یف علیه روسیه، با زلنسکی اختلاف نظر داشتند. بعد از حمله‌های تابستانی اوکراین علیه روسیه، زالوژنی با توجه به کاهش حمایت حامیان غربی کی‌یف، وضعیت میدان نبرد را «بن‌بست» توصیف کرد، در حالی که زلنسکی به شدت این ارزیابی را رد کرد.

کد مطلب 6018724

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