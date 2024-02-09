صلاحیت ۳۷۸ داوطلب انتخابات مجلس در استان مرکزی تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری اظهار کرد: با پایان مهلت یک ماهه شورای نگهبان برای بررسی اعتراضات داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نهایت صلاحیت ۳۷۸ نفر در ۶ حوزه انتخابیه استان مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب ۱۳۷ نفر، حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان ۶۸ نفر، حوزه انتخابیه خمین ۳۷ نفر، حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه ۶۳ نفر، حوزه انتخابیه شازند ۴۳ نفر و در حوزه محلات و دلیجان ۳۰ نفر تأیید صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: ۷۶ درصد داوطلبان در استان مرکزی تأیید صلاحیت شده‌اند که نصاب بی‌سابقه‌ای در تأیید صلاحیت‌ها دارد به‌طور میانگین برای هر کرسی نمایندگی مجلس در استان، حدود ۵۴ نفر رقابت دارند.

نظری کرد: داوطلبانی که در این مرحله از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند می‌توانند به مدت ۳ روز اعتراض را خود را از طریق سامانه داوطلب شورای نگهبان ثبت کنند.

وی گفت: این فرصت اعتراض رأی داوطلبانی است که صلاحیت آن‌ها در هیأت مرکزی نظارت تأیید شده اما در شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها تأیید و یا احراز نشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: مهلت قانونی تبلیغات به مدت یک هفته و از سوم اسفند آغاز می‌شود که نامزدها باید ضمن معرفی رئیس ستاد خود، منابع تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی را در سامانه شفافیت ثبت کنند.