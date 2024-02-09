عملیات لایروبی شبکه های زهکشی بخش سعد آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالطیف عباسینژاد بعد از ظهر جمعه در مراسم شروع لایروبی زهکشهای شبکه آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد گفت: شبکه آبیاری و زهکشی دالکی از جمله قدیمی ترین شبکههای آبیاری کشور است که دارای قدمتی حدود ۳۵۰ سال دارد.
وی اظهار کرد: در سالیان گذشته این شبکه با بهسازی یا بازسازی توسعه یافته است و در حال حاضر به عنوان بزرگترین شبکه آبیاری نخیلات به وسعت ۸۴۰۰ هکتار و تحت پوشش قرار دادن یک میلیون و ۳۶۰ هزار اصله نخل در حال بهره برداری است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر خاطرنشان کرد: این شبکه در حال حاضر دارای حدود ۱۴۰ کیلومتر کانال اصلی (شامل ۱۱۰ کیلومتر کانال بتنی و ۳۰ کیلومتر کانال خاکی) و ۲۵۰ کیلومتر زهکش روباز و ۵۰ کیلومتر زهکش زیر زمینی است.
عبدالطیف عباسینژاد عنوان کرد: در یک دهه اخیر اقداماتی به منظور بهبود شرایط تأمین و انتقال آب در این شبکه انجام شده است که از جمله آن میتوان به ساخت سد دالکی، احداث ایستگاه پمپاژ نخلستان و ایستگاه پمپاژ حاجمهدی و پوشش بتنی کانالهای درجه ۲ آن اشاره نمود.
وی با اشاره به خشکسالیهای دو دهه اخیر و کاهش آورد رودخانهها گفت: بخشی از مشکلات تأمین آب این شبکه تا زمان تکمیل عملیات اجرایی سد دالکی با احداث به ایستگاههای پمپاژ حاجمهدی و نخلستان از طریق پمپاژ آب رودخانه شاپور و سد رئیسعلی دلواری رفع شده و با تکمیل عملیات ساخت سد دالکی بهطور کامل رفع میشود.
عباسی نژاد افزود: همزمان با تأمین آب مورد نیاز این شبکه، مجموعه اقداماتی نیز جهت نگهداری و تعمیرات آن در حال انجام می است که از جمله آن میتوان به ساخت دریچههای آبگیر و تنظیم کننده جریان در کانالهای «سرقنات» و «بیبرای» اشاره کرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار کرد: با شروع عملیات اجرایی لایروبی ۳ زهکش اصلی «سرکویردان»، «سربست» و «بنه فارسی» به طول مجموعاً ۲۵ کیلومتر، در کنار ۵۵ کیلومتر زهکش لایروبی شده در منطقه آبپخش، کلل و زیارت، این میزان لایروبی (مجموعاً ۸۰ کیلومتر) بعد از حداقل دو دهه انجام و این درخواست دیرینه مردم پاسخ خواهد داده شد.
عباسی نژاد تصریح کرد: جهاد احیا شبکههای آبیاری و زهکشی در استان بوشهر ادامه دارد و در ادامه نیز سایر زهکشهای شهرستان دشتستان در دستور کار خواهد بود.
وی عنوان کرد: با اجرای عملیات لایروبی زهکش ها علاوه بر احیای شبکههای زهکشی و اراضی تحت پوشش نخیلات، ضمن افزایش عملکرد تولید محصول و بهبود فرآیند آبیاری، از سرمایه گذاریهای صورت گرفته در سنوات گذشته صیانت خواهد شد.
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