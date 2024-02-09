به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حاتمی زاده در مراسم آغاز احداث بزرگترین باغ زیتون استان در بهاباد اظهار کرد: سطح زیر کشت باغات زیتون در استان یزد حدود هزار و ۷۵۰ هکتار است که سه درصد کل باغهای زیتون کشور را شامل می شود.
حاتمی زاده افزود: برنامه ریزیهایی که در حوزه باغبانی در این بخش صورت گرفته تنها بر اساس افزایش سطح زیر کشت محصول نیست بلکه بر اساس نوسازی و بهسازی باغها است تا بتوان محصول کم آبخواه و مثمر را جایگزین کنیم.
رییس جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: اجرای طرح باغ زیتون ١٢٠ هکتاری شهرداری بهاباد یکی از طرح هایی است که با مشارکت جمعی اجرا می شود.
وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان هم قرار است در قالب شرکتی که شهرداری معرفی میکند، آبیاری تحت فشار این طرح را اجرا کند و مجری توسعه زیتون جهاد کشاورزان هم نهال این مزرعه را تامین خواهد کرد.
گفتنی است؛ در این مراسم عملیات آغاز بزرگترین باغ زیتون استان یزد در بهاباد آغاز شد.
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