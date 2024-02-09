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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

مدیر جهاد کشاورزی استان یزد:

یزد ٣ درصد از کل باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده است

یزد ٣ درصد از کل باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده است

یزد- مدیر جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه سه درصد از باغات زیتون کل کشور دراستان یزد قرار دارد، گفت: سطح زیر کشت این محصول در استان یزد حدود هزار و ۷۵۰ هکتاراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حاتمی زاده در مراسم آغاز احداث بزرگترین باغ زیتون استان در بهاباد اظهار کرد: سطح زیر کشت باغات زیتون در استان یزد حدود هزار و ۷۵۰ هکتار است که سه درصد کل باغ‌های زیتون کشور را شامل می شود.

حاتمی زاده افزود: برنامه ریزی‌هایی که در حوزه باغبانی در این بخش صورت گرفته تنها بر اساس افزایش سطح زیر کشت محصول نیست بلکه بر اساس نوسازی و بهسازی باغ‌ها است تا بتوان محصول کم آبخواه و مثمر را جایگزین کنیم.

رییس جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: اجرای طرح باغ زیتون ١٢٠ هکتاری شهرداری بهاباد یکی از طرح هایی است که با مشارکت جمعی اجرا می شود.

وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان هم قرار است در قالب شرکتی که شهرداری معرفی می‌کند، آبیاری تحت فشار این طرح را اجرا کند و مجری توسعه زیتون جهاد کشاورزان هم نهال این مزرعه را تامین خواهد کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم عملیات آغاز بزرگترین باغ زیتون استان یزد در بهاباد آغاز شد.

کد مطلب 6019323

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