مدیر جهاد کشاورزی استان یزد: یزد ٣ درصد از کل باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده است

یزد- مدیر جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه سه درصد از باغات زیتون کل کشور دراستان یزد قرار دارد، گفت: سطح زیر کشت این محصول در استان یزد حدود هزار و ۷۵۰ هکتاراست.