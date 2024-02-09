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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

بزرگترین باغ زیتون یزد در بهاباد ایجاد می‌شود

بزرگترین باغ زیتون یزد در بهاباد ایجاد می‌شود

یزد- در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی، رییس جهاد کشاورزی یزد و جمعی از مسؤولان بهاباد، عملیات احداث بزرگترین باغ زیتون استان یزد توسط شهرداری بهاباد آغاز شد.

شهردار بهاباد در حاشیه عملیات کلنگ زنی بزرگترین باغ زیتون استان یزد در بهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این باغ ١٢٠ هکتار وسعت دارد و در مدت یک سال ۵٠ هزار نهال زیتون اصلاح شده در آن غرس خواهد شد.

علیرضا کاظمی بیان کرد: این باغ با مشارکت شهرداری، شرکت صنعتی معدنی چادرملو، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد علوی اجرا می شود.

بزرگترین باغ زیتون یزد در بهاباد ایجاد می‌شود

وی عنوان کرد: برای آبیاری این باغ که در هر ثانیه به ٢٠ لیتر آب نیاز دارد، سیستم آبیاری قطره ای نوین ایجاد می شود که این سیستم شامل دو ایستگاه پمپاژ و سه مخزن ذخیره آب است و ۲۸۰ هزار متر نیز لوله‌گذاری انجام می شود.

شهردار بهاباد گفت: اجرای این طرح علاوه بر افزایش فضای سبز، نقش مهمی در تولید زیتون و روغن زیتون خواهد داشت.

بزرگترین باغ زیتون یزد در بهاباد ایجاد می‌شود

کاظمی یادآور شد: برای احداث بزرگترین باغ زیتون استان یزد که بالغ بر ۱۲۰ هکتار وسعت دارد، در مجموع ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

کد مطلب 6019327

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