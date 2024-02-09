شهردار بهاباد در حاشیه عملیات کلنگ زنی بزرگترین باغ زیتون استان یزد در بهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این باغ ١٢٠ هکتار وسعت دارد و در مدت یک سال ۵٠ هزار نهال زیتون اصلاح شده در آن غرس خواهد شد.

علیرضا کاظمی بیان کرد: این باغ با مشارکت شهرداری، شرکت صنعتی معدنی چادرملو، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد علوی اجرا می شود.

وی عنوان کرد: برای آبیاری این باغ که در هر ثانیه به ٢٠ لیتر آب نیاز دارد، سیستم آبیاری قطره ای نوین ایجاد می شود که این سیستم شامل دو ایستگاه پمپاژ و سه مخزن ذخیره آب است و ۲۸۰ هزار متر نیز لوله‌گذاری انجام می شود.

شهردار بهاباد گفت: اجرای این طرح علاوه بر افزایش فضای سبز، نقش مهمی در تولید زیتون و روغن زیتون خواهد داشت.

کاظمی یادآور شد: برای احداث بزرگترین باغ زیتون استان یزد که بالغ بر ۱۲۰ هکتار وسعت دارد، در مجموع ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.