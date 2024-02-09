به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش عصر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: اعتبار ملی تعیین شده سال ۱۴۰۳ برای اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، ۲۷ هزار میلیارد ریال است که البته هنوز این رقم تأیید نشده و به دنبال افزایش آن هستیم.

وی گفت: ۹ هزار میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت در نظر گرفته شده که به طور معمول ۷۰ درصد اعتبار تعیین شده به خوزستان تخصیص می‌یابد.

بیات منش با اشاره به اینکه خوزستان یکی از منابع اصلی تولید و درآمد نفت کشور است، افزود: برای ایمنی‌سازی، توسعه و تقویت راه‌های استان نیاز است که سالانه از صنایع فعال در استان ۴۰ هزار میلیارد ریال دریافت شود.

وی گفت: صنایع بزرگ زیادی در استان وجود دارند که ۹۰ درصد راه‌های استان پشتیبان کننده این صنایع هستند و از این مسیرها برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند به همین دلیل نیاز است که در ایمن‌سازی جاده‌های استان همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد: منابع مورد نیاز برای راه‌های استان از بخش‌های مختلف تأمین می‌شود که بخشی از آن از محل ملی و بخشی دیگر استانی است، البته با توجه به اینکه اعتبار تخصیصی جوابگوی نیاز استان نیست برای ایمن‌سازی راه‌های خوزستان، همکاری بیشتر دستگاه‌ها و شرکت‌های فعال در استان لازم به نظر می‌رسد.