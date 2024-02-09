عملیات ۵ساعته کوهستان برای نجات مرد۶۰ ساله در ارتفاعات ماهیدشت

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی اعلام تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ کرمانشاه سقوط مرد ۶۰ ساله در ارتفاعات ماهیدشت کرمانشاه گزارش شد.

وی افزود: آسیب به ناحیه کمر و گردن فرد سقوط کرده گزارش شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله تیم امداد و نجات ماهیدشت به پشتیبانی تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان به منطقه اعزام شد.

وی ادامه داد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر و ارتفاع بالا، نجاتگران پس از دسترسی و ارزیابی مصدوم، با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی و همچنین استفاده از تجهیزات نجات در کوهستان، فرد مصدوم را به دامنه کوهستان منتقل کردند.

محمدی خاطرنشان کرد: فرد مصدوم پس از انتقال به دامنه ارتفاعات تحویل عوامل اورژانس شد.