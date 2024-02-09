تأیید صلاحیت ۳ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با اشاره به اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: همزمان با پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان طی پنج مرحله اسامی تأیید صلاحیت شدگان را ابلاغ کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز عنوان کرد: در نهایت ۴۶۱ نفر در استان البرز تأیید صلاحیت شدند. تعداد تأیید صلاحیت شدگان مجلس خبرگان رهبری نیز به سه نفر رسیده است.

گفتنی است نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۲۰ الی ۲۵ بهمن می‌توانند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را ثبت کنند.

همچنین نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان رهبری از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ بهمن ماه به مدت سه روز فرصت اعلام تغییر حوزه انتخابیه دارند.

همچنین فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از تاریخ ۲۵ بهمن الی ۹ اسفند ماه به مدت ۱۵ روز خواهد بود.

‌بر این اساس حجج الاسلام «محسن کازرونی»، «حسین ردایی» و «محمدرضا فلاح» برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأیید صلاحیت شده‌اند.