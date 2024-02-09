علی محمد روستا در حاشیه افتتاح پل شهید طیب در روستای موگر لنده با حضور بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سایت ایستگاه تقویت فشار دژکوه در لنده که باعث تقویت فشار برق استان و همچنین با هدف جبران نوسانات برق در حوزه کشاورزی و صنعتی این شهرستان است، به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای ایستگاه برق دژکوه ۴۶۰ میلیارد تومان بود.

روستا با اشاره به اهمیت پل موگر بنابر وصیت شهید طیب و دفن وی در زادگاهش جهت خدمت رسانی به این روستا، بیان داشت: پل ۱۵۶ متری شهید طیب در منطقه موگر لنده به همت دولت سیزدهم و با تلاش مضاعف به بهره برداری رسید.

روستا در خصوص مشخصات پروژه پل شهید طیب گفت: این پل دارای ۷ دهنه ۲۲ متری است که طول ستون‌ها از ۷ تا ده متر فاصله دارند.

وی جاده ارتباطی قبل از پل را حدوداً ۱۲ کیلومتر عنوان کرد و گفت: ۸ کیلومتر آن آماده بیس ریزی و آسفالت است و دارای ۲۴ دهنه پل است که ۸ دهنه از این پل‌ها احداث نشده و در چند ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

معاون عمرانی و امور هماهنگی استاندار افزود: در فاز بعدی جاده بعد از پل موگر و به سمت روستا در سه ماهه اول سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.