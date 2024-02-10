مربی سرشناس فرانسوی مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، «کریستین بائو» مربی طراز اول جهان است که هدایت شمشیربازان بزرگی را بر عهده داشته است. در حال حاضر هم «ساندرو بازادزه» نفر اول رنکینگ جهانی شاگرد این مربی فرانسوی است.

کمپ معتبر و بین المللی اورلئان زیر نظر «کریستین بائو» برگزار می شود. این مربی که تجربه چند دوره حضور در بازی های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان را هم دارد در سال جاری طی سه مرحله تمرینات ملی پوشان ایران را در کمپ اورلئان زیر نظر داشته است.

وی یکی از گزینه های مورد نظر فدراسیون برای همکاری به عنوان مربی تیم ملی اسلحه سابر بود که در نهایت پیشنهاد ایران برای این مهم را پذیرفت، بدین ترتیب «کریستین بائو» تا بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس هدایت ملی پوشان اسلحه سابر ایران را بر عهده خواهد داشت.

دکتر علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی با اعلام این خبر گفت: انتخاب مربی تیم ملی اسلحه سابر اولویت فدراسیون در هفته های اخیر بود، در این زمینه با گزینه های مطرحی از کشورهای مختلف مذاکره داشتیم که «کریستین بائو» مهم‌ترین و اصلی ترین آنها بود.

وی ادامه داد: این مربی سرشناس در راستای مذاکرات صورت گرفته، در جریان اردوی اخیری که ملی پوشان کشورمان در کمپ اورلئان داشتند خیلی دقیق تر وضعیت آنها را زیر نظر گرفت. نتیجه اینکه ضمن ابراز رضایت از وضعیت ملی پوشان اسلحه سابر، پیشنهاد ایران برای همکاری به عنوان مربی تیم ملی را پذیرفت.

رییس فدراسیون شمشیربازی با یادآوری اینکه مذاکرات تکمیلی برای این همکاری در جریان جام جهانی گرجستان انجام شد، تصریح کرد: «کریستین بائو» تا المپیک پاریس مربی تیم ملی اسلحه سابر خواهد بود و در صورت توافق طرفین، این همکاری تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

پورسلمان با ابراز امیدواری نسبت به قطعی شدن هر چه زودتر سهمیه تیمی اسلحه سابر برای المپیک تاکید کرد: شمشیربازان زیادی تحت نظر «بائو» هستند با این حال او تا المپیک روند آماده سازی ملی پوشان ایران را زیر نظر خواهد داشت.