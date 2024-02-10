حجت‌الاسلام علی ناصر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر، از برنامه‌ریزی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه امسال خبر داد و گفت: شعار دهه فجر امسال «جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن» بوده و مقدمات کار با همکاری نیروهای انقلابی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن‌ماه امسال همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۰ صبح از دو مسیر تعیین شده آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بی‌تردید آحاد مردم استان همراه با خانواده‌های‌شان در این جشن ملی حضور خواهند داشت.

ناصر با یادآوری مسیرهای تعیین شده برای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن‌ماه امسال، خاطرنشان کرد: برای شهر زنجان دو مسیر اصلی جهت حضور در راهپیمایی تعیین شده است که مسیر اول از بلوار آزادی تا میدان انقلاب و مسیر دوم نیز از تقاطع امیرکبیر تا میدان انقلاب خواهد بود.

سخنرانی علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن زنجان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، از علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن‌ماه یاد کرد و افزود: در راهپیمایی امسال نیز همانند سنوات گذشته شاهد برپایی غرفه‌های مردمی با محتواهای مختلف از جمله با گرایش جهاد تبیین و دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز اهمیت شرکت در انتخابات را خواهیم داشت.

وی با تاکید بر لزوم شرکت در این راهپیمایی، عنوان کرد: بدون شک، بنای این نظام و یکی از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم هستند، بنابراین حضور مردم در این عرصه‌ها به ویژه ۲۲ بهمن که سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، پیام‌های زیادی را به دنبال داشته و به دنیا مخابره خواهد کرد.

ناصر، حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن را مُهر تأییدی بر استمرار این نظام و قدردانی از آن دانست و گفت: حضور باشکوه مردم در این صحنه حساس، نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و این حضور، مقدمه‌ای برای حضوری پرشورتر در انتخابات اسفندماه امسال خواهد بود؛ چرا که انتخابات مولود انقلاب بوده و همه ما به اهمیت آن واقف هستیم.