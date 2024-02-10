به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم صبح شنبه در نشست بررسی وضعیت مسکن محرومین که با حضور مدیران کل کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: در حال برنامهریزی جهت اجرا طرح خشت مهربانی در استان بوشهر هستیم تا از این طریق ضمن برآورد هزینه و مشخص کنیم یک خانه چند خشت نیاز دارد و خیرین علاقمند میتوانند هر تعداد خشت برای ساخت مسکن محرومین کمک کنند.
وی با اشاره به جذب اعتباراتی از سوی شرکت ملی نفت ایران برای کمک به تأمین مسکن محرومین در بوشهر، تأکید کرد: اکنون برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکن محرومین در این استان برنامهریزی و اقدامات مؤثری انجام شده است و برای تأمین تعداد دیگری نیز برنامهریزی خواهیم کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خواستار همراهی بیشتر خیرین برای کمک به تأمین مسکن محرومین در این استان شد و افزود: با پیگیریهای صورت گرفته و با استفاده از ظرفیتهای خیرین در سال جاری ۳۳ میلیارد تومان برای کمک به احداث مسکن محرومان جمعآوری شد، همچنین ۳۳ میلیارد تومان نیز از سوی حساب ۱۰۰ امام (ره) برای اجرای این پروژه مهم اختصاص داده شد.
مقدم، اولویتبخشی در اجرای پروژهها را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: باید تلاش شود از ظرفیت خیرین بخوبی استفاده شود و امروز نیاز است کمکهای خیرین به سمت تأمین مسکن محرومان هدایت شود.
وی گفت: سال گذشته با کمک خیرین و حساب ۱۰۰ امام (ره) تعداد ۴۲۲ کولر گازی تأمین و در اختیار نیازمندان این استان قرار گرفت.
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