ثبت ۷۲۱ مورد حمله علیه مراکز درمانی فلسطین از سوی اسراییل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۷۲۱ مورد حمله را از سوی رژیم صهیونیستی علیه مراکز بهداشتی در فلسطین از تاریخ هفت اکتبر تاکنون ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است: ۳۵۷ مورد از این حمله‌ها در نوار غزه و از تاریخ هفت اکتبر تاکنون رخ داده است.

طارق یاساریویچ سخنگوی این نهاد بین المللی در یک کنفرانس خبری در ژنو تاکید کرد: حمله‌های صورت گرفته علیه مراکز درمانی نوار غزه تاکنون ۶۴۵ قربانی و ۸۱۸ زخمی برجای گذاشته است.

وی در ادامه افزود: این حمله‌ها باعث وارد آمدن خسارت به ۹۸ مرکز درمانی از جمله ۲۷ بیمارستان و از بین رفتن ۹۰ خودروی امدادرسان شده است.

روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز به نوار غزه در هفتم اکتبر تا کنون ۳۴۰ نفر از کادر درمان را به صورت عمد به شهادت رسانده و ۹۹ نفر دیگر را بازداشت کرده است.

دکتر «اشرف القدره» افزود که در این مدت، ۱۲۳ خودرو امدادی نیز در حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه منهدم شده‌اند.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که تعداد شهدای فلسطینی در اثر حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این باریکه به ۲۷ هزار و ۹۴۷ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، حمله‌های بی امان هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه از هفت اکتر تاکنون ۶۷ هزار و ۴۵۷ زخمی برجای گذاشته است.