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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۲

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن

ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن

قزوین- وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ساخت آزادراه قزوین – تنکابن اظهار کرد: با تکمیل این پروژه استان قزوین به سواحل شمالی کشور متصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه قزوین- الموت- تنکابن باعث رونق گردشگری در استان قزوین می‌شود، تاکید کرد: بدون شک باید برنامه ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت مهم در استان قزوین انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیوند استان قزوین با سواحل شمالی ظرفیت مناسبی برای استفاده از ظرفیت گردشگری و اقتصاد دریا فراهم کرده و در همین راستا این استان به عنوان یکی از ۲۷ استان منتخب برای شهرک‌های ساحلی تعیین شده است.

وی یکی از برنامه‌های دولت را ساخت شهرک‌های مسکونی در کشور دانست و عنوان کرد: این شهرک‌ها برای بهره مندی همه اقشار از امکانات سکونتی مناسب ساخته خواهد شد.

بذرپاش یکی دیگر از برنامه‌های دولت در استان قزوین را ساخت دهکده‌های روستایی اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح ۵۰۰ هزار قطعه زمین به بافت هادی روستایی در کشور اضافه می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور در حال ساخت است.

کد مطلب 6019897

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      5 0
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      لطفا جناب وزیر نفرمودن این ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکن ملی کجا و در کدام شهر ها تحویل داده اند ؟ ما حدود ۲ سال هست مسکن ملی شهر جدید هشتگرد پول واریز کردیم در ۲ مرحله به درخواست ایشان ولی هنوز به مرحله خاک برداری هم نرسیده
    • داود IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 0
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      برای پردیس تهران سال 98 از دوران حسن روحانی با واریزی 500میلیون در زمان های مختلف با ارزش ریال در ان زمان واریزکردم و5سال گذشته و خبری از واحد نیست نه را پس برامون گذاشتن نه پیش . انصراف هم بدیم پولمون از بین رفته بعد این دومیلیون از کجا اومده
    • IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      0 0
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      سلام آقای بذرپاش دلسوز بنده مستاجرم ۳سال مسکن ملی مهرگان قزوین اسم نوشتم سال اول که کلا سرگردان شدیم تا پیام تائید بیاد سال دوم ۲تا پیام واریزی آمد ۱۴۰۱واریز کررددیم ۴۰میلیون.....امسال ۱۴۰۲ اصلا پیام واریزی نیوامده من مستا جر ۳سال منتظرم هنوزم بلاتکلیف گفتن پروزه برج سازان جوان هستیم رسیدگی کنید

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