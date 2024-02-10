ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ساخت آزادراه قزوین – تنکابن اظهار کرد: با تکمیل این پروژه استان قزوین به سواحل شمالی کشور متصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه قزوین- الموت- تنکابن باعث رونق گردشگری در استان قزوین می‌شود، تاکید کرد: بدون شک باید برنامه ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت مهم در استان قزوین انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیوند استان قزوین با سواحل شمالی ظرفیت مناسبی برای استفاده از ظرفیت گردشگری و اقتصاد دریا فراهم کرده و در همین راستا این استان به عنوان یکی از ۲۷ استان منتخب برای شهرک‌های ساحلی تعیین شده است.

وی یکی از برنامه‌های دولت را ساخت شهرک‌های مسکونی در کشور دانست و عنوان کرد: این شهرک‌ها برای بهره مندی همه اقشار از امکانات سکونتی مناسب ساخته خواهد شد.

بذرپاش یکی دیگر از برنامه‌های دولت در استان قزوین را ساخت دهکده‌های روستایی اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح ۵۰۰ هزار قطعه زمین به بافت هادی روستایی در کشور اضافه می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور در حال ساخت است.