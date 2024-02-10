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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

در ۱۰ ماهه امسال محقق شد؛

پرداخت ۱۰۸ میلیارد تومان تسیهلات قرض‌الحسنه به نیازمندان کردستانی

پرداخت ۱۰۸ میلیارد تومان تسیهلات قرض‌الحسنه به نیازمندان کردستانی

سنندج_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از پرداخت ۱۰۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان کردستان در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صندوق قرض‌ الحسنه امداد ولایت با هدف ترویج فرهنگ قرض‌ الحسنه و بانکداری اسلامی تأسیس شده که در زمینه پرداخت تسهیلات به نیازمندان مشغول به فعالیت است.

وی افزود: در ۱۰ ماه امسال ۱۰۸ میلیارد تومان به تعداد چهار هزار و ۵۰۰ مورد تسهیلات به مددجویان و نیازمندان کردستانی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان تصریح کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ مورد از این تسهیلات در زمینه حمایت و سلامت و مشکلات معیشتی، ۶۰۰ مورد تسهیلات اشتغال، ۷۲۰ مورد در زمینه مسکن، ۲۲۰ مورد در زمینه تحصیلی پرداخت شده است.

طوسی یادآور شد: همچنین ۲۶۰ مورد تسهیلات نیز از محل سپرده خیران به نیازمندان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طی امسال ۱۸۹ میلیون تومان در قالب قرض ماندگار و پنج میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان سپرده نیز از طریق خیران برای کمک به پرداخت تسهیلات به نیازمندان جذب شده است.

کد مطلب 6019913

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