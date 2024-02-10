رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صندوق قرض‌ الحسنه امداد ولایت با هدف ترویج فرهنگ قرض‌ الحسنه و بانکداری اسلامی تأسیس شده که در زمینه پرداخت تسهیلات به نیازمندان مشغول به فعالیت است.

وی افزود: در ۱۰ ماه امسال ۱۰۸ میلیارد تومان به تعداد چهار هزار و ۵۰۰ مورد تسهیلات به مددجویان و نیازمندان کردستانی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان تصریح کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ مورد از این تسهیلات در زمینه حمایت و سلامت و مشکلات معیشتی، ۶۰۰ مورد تسهیلات اشتغال، ۷۲۰ مورد در زمینه مسکن، ۲۲۰ مورد در زمینه تحصیلی پرداخت شده است.

طوسی یادآور شد: همچنین ۲۶۰ مورد تسهیلات نیز از محل سپرده خیران به نیازمندان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طی امسال ۱۸۹ میلیون تومان در قالب قرض ماندگار و پنج میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان سپرده نیز از طریق خیران برای کمک به پرداخت تسهیلات به نیازمندان جذب شده است.