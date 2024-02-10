به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۵ روز از صدور حکم دادگاه بین‌المللی لاهه که رژیم صهیونیستی را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از کشتار جمعی فلسطینیان در نوار غزه می‌کند، این سازمان استمرار اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در این جنایت‌ها را در همان سطح قبلی مستند کرده و اثبات می کند که کشتار غیرنظامیان به صورت گسترده ادامه دارد و مردم غزه از کوچک‌ترین حقوق انسانی خود محروم هستند و محاصره و گرسنه نگه داشتن آنها و جلوگیری از دسترسی آنها به غذا و آب و دارو همچنان از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود.

این بیانیه تاکید می‌کند که ارتش اسرائیل به اجرای سیاست تخریب روشمند و گسترده مناطق و منازل مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات مدنی در غزه ادامه می‌دهد و این اتفاق باعث شده بیشتر مناطق غزه به مناطقی غیر قابل سکونت تبدیل شوند.

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری دو هفته پیش طبق درخواست آفریقای جنوبی احکامی موقت را علیه رژیم صهیونیستی صادر کردند. این دادگاه از رژیم صهیونیستی خواست تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد. این دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد ظرف یک ماه تمامی اقداماتی که برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام داده را به دیوان لاهه گزارش دهد. قاضی این دادگاه گفت حکم مذکور تعهدات بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.

در همین راستا دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد تا «اقدامات فوری» را برای فراهم کردن خدمات مورد نیاز فوری و کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه انجام دهد با این حال دستوری مبنی بر برقراری آتش‌بس در این جنگ را مطرح نکرد.